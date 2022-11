Logic Pro fait le plein de nouveautés en 10.7.5 (+MàJ GarageBand)

Logic Pro 10.7.5

La nouvelle itération numérotée 10.7.5 de la STAN (pour Station de travail Audio Numérique, ou DAW pour Digital Audio Workstation dans la langue de Neil Young) de Cupertino permet ainsi de profiter d'un nouveau niveau de hiérarchie pour les Track Sticks,, de l'enregistrement des modules MIDI, d'un bouton Enregistrement libre (sans métronome) au sein du transport, d'une meilleure analyse du tempo via des algorithmes d'apprentissage automatique plus performants, des 35 pédales accessibles en modules individuels,permettant de synchroniser les instruments et logiciels compatibles. Logic Pro 10.7.5 est d'ores et déjà disponible au téléchargement sur le Mac App Store au tarif de 239,99 euros (l'application, comme de nombreuses autres touchées par la révision de la grille tarifaire de l'App Store, a vu son tarif passer de 199 à 239 euros au début du mois dernier). Le programme nécessite 1,1 Go d''espace de stockage libre (l'ensemble des banques de sons optionnelles demandera au moins 70 Go supplémentaires) sur une machine sous macOS 12.3 minimum.De son côté,cumulant à eux deux 480 nouvelles boucles Apple Loops et 18 kit de batteries, tout en soignant la stabilité ainsi que les performances et en corrigeant une poignée de bugs. GarageBand 10.4.7 est d'ores et déjà disponible gratuitement au téléchargement sur le Mac App Store. Le programme nécessite 795,1 Mo d'espace de stockage libre sur un Mac sous macOS 12.3 minimum.