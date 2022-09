AirPods Pro 2 : comment activer le contrôle du volume depuis les écouteurs

Réglages

Les AirPods Pro 2 sont les seuls écouteurs de la gamme AirPods à permettre de contrôler le volume directement depuis les écouteurs. Pour les autres modèles, il faut forcément passer par l'appareil qui diffusait la musique, que ce soit un Mac, un iPhone, ou une Apple Watch (ou tout autre appareil Bluetooth). Si Apple a bien évoqué cette fonctionnalité lors de la présentation officielle,Pour activer cette fort pratique fonctionnalité,L'option est également accessible en se rendant dans les, puis le menu, avant de toucher l'icône(unminuscule bleu à droite) sur la ligne des AirPods Pro 2 (il faut évidemment que les AirPods Pro Gen2 soient connectés à l'appareil), puis Accessibilité etPour que le contrôle du volume fonctionne sans anicroche et à chaque fois,. Dans le même menu, sous l'option Balayage du volume, il est possible d'opter pour un délai plus ou moins long entre chaque balayage afin d'éviter un ajustement involontaire.