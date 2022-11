Pioneer simplifie l'accès au DJing avec le contrôleur DDJ-FLX4 (iPhone/Mac)

Pioneer DDJ-FLX4 : l'héritier du DDJ-400

Compatible Mac/PC, iOS/iPadOS et Android

Avec le nouveau contrôleur DDJ-FLX4,Le DDJ-FLX4 soigne son look et son ergonomie mais également sa fiche technique en proposant un contrôleur DJ 2 voies avec une platine par canal, 8 pads rétroéclairés par canal disposant de préréglages pour une utilisation immédiate avec Rekordbox et Serato DJ, la fonction Smart Fader pour simplifier les transitions, la fonction Smart CFX et ses boutons dédiés pour un accès rapide et simple en un seul geste aux effets et combinaisons d'effets (comme les filtres passe-haut/passe-bas), des sections transport, Call Cue/Loop, In/Out et un fader de tempo par canal, deux ports USB-C pour l'alimentation et la connexion à un smartphone ou un ordinateur, une sortie stéréo en RCA, une entrée microphone en jack 6,35 millimètres avec préamplificateur et contrôle du gain, ainsi qu'une sortie casque en mini jack 3,5 millimètres.En sus de ses nouvelles fonctions Smart Fader et Smart CFX pensées pour simplifier les premières sessions des débutants, un des principaux avantages du nouveau contrôleur est de pouvoir être utilisable très rapidement et simplement sur de nombreuses plateformes (Mac/PC, iOS/iPadOS et Android) via le pilotage et les préréglages intégrés pour Rekordbox et Serato DJ Lite ou Pro. Le constructeur annonce qu'une mise à jour est également prévue dans les mois qui viennent afin de pouvoir utiliser le DDJ-FLX4 sur iOS/iPadOS et Android en Bluetooth via l'application Rekordbox.