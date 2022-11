L'abonnement Amazon Prime donne désormais accès à 100 millions de chansons sans publicité

Après la mauvaise nouvelle de l'augmentation du tarif de l'abonnement Prime (qui est passé de 49 euros par an à 69,90 euros par an, ou de 5,99 à 6,99 euros par mois depuis le mois de septembre dernier),(soit 100 millions de titres). Il sera possible d''écouter les albums et listes de lecture en mode aléatoire ainsi que des podcasts, le tout sans publicité. Il faudra toujours opter pour l'abonnement Amazon Music Unlimited à 9,99 euros par mois pour profiter du catalogue en choisissant spécifiquement un titre ainsi que pour lire la musique en HD (jusqu'en 16-bit/44.1kHz, soit la qualité CD), ou en Ultra HD (montant en 24-bit/192kHz)