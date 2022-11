Apple dévoile le gagnant de ses Apple Podcasts Awards 2022

l'engagement de plusieurs décennies de l'entreprise à soutenir les créateurs alors qu'ils partagent leur voix avec le monde et aident les auditeurs à découvrir les meilleurs podcasts.

Une série historique sur le droit des femmes à l'avortement aux USA

Roe v. Wade

la qualité, l'innovation et l'impact exceptionnels

Roe v. Wade (410 U.S. 113)

. Apple affirme que ce prix représenteSur son site webintitulée, dans lequel la rédactrice en chef de Slate, Susan Matthews, a exploré les événements qui ont conduit à la décision historique de la Cour suprême en 1973. Cette mini-série en quatre parties est sortie tout au long du mois de juin et se voit donc récompensée pourPrécisons queDe cette décision, nait -en quelque sorte- la protection du droit des femmes à l'avortement, bien que ce dernier ne soit pas évoqué directement. La cour en avait déduit un ensemble de règles complexes sur les conditions de l'IVG en fonction du nombre de trimestre de la grossesse.Pour l'occasion (et ne pas faillir à la tradition), ce nouveau prix est fabriqué à partir d'aluminium 100 % recyclé. Le design évoque l'icône de l'application Apple Podcasts sur le devant et le nom lauréat est gravé au dos. Forcément, il partage un air de ressemblance avec lade l'App Store qui est décerné depuis 2020.• Ecouter la série Slow Burn de Slate