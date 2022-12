L'instrument virtuel Hypha de Native Instruments est gratuit jusqu'au 16 janvier

Native Instruments livre son instrument logiciel avec 156 préréglages et de nombreux effets (délais, réverbérations, phaser, Chorus, convolution), ainsi qu'un égaliseur et un limiteur intégrés afin de pouvoir s'amuser dès les premières minutes. Hypha est proposé gratuitement sur le site officiel de l'éditeur et nécessitera l'installation de Kontakt 7 , ou de la version gratuite du logiciel Kontakt 7 Player.