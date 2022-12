Des extensions pour les amateurs de salsa et de rap US des 90's chez IK et NI

Borough Chops de Native instruments

Salsa Loops d'IK Multimedia pour SampleTank 4

après des années de lutte pour trouver une banque de sons salsa authentique, j'ai décidé de créer la mienne avec une approche moderne et inspirée par les artistes de salsa actuels. J'ai soigneusement choisi les musiciens, les instruments et l'équipement pour donner vie à ce projet, alors maintenant vous aussi, vous pouvez créer vos propres chansons de salsa authentiques.

Débutons par l'extension Borough Chops des allemands de Native Instruments qui entend fournir tous le matériel nécessaire aux amateurs de rap US East Coast et du boom bap des années 90 afin d'agrémenter des compositions. Le pack comprend de nombreux éléments choisis avec soin et permet de disposer d'un arsenal de rythmiques, mais également des lignes de basse et des nappes de synthétiseur.Le pack comprend 290 boucles, 280 samples de batterie et 760 one-shots (dont 80 grosses caisses, 120 charleys, 71 caisses claires, et 9 claps), 56 kits pour Battery et 50 pour Maschine, ainsi que 5 préréglages pour Massive, 9 projets et plus de 304 patterns supplémentaires en exclusivité pour les utilisateurs de Maschine.Autre ambiance chez IK Multimedia qui s'est adressé au réalisateur cubains reconnu et récompensé pour ses œuvres (notamment par des Grammy Awards) Alex Rivas afin de fournir une banque de sons authentiques pour les amateurs de salsa. Les samples et enregistrements ont été réalisés avec soins par les meilleurs artistes cubains, vénézuéliens et colombiens afin d'obtenir des boucles de rythmique convaincantes. Selon Alex Rivas,