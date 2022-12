Dyson Zone : le design du casque risque de ne pas être la seule chose difficile à assumer (949$ !)

Dyson Zone : un tarif délirant ?

Technologie Dyson embarquée

Le Zone est en effet un casque avec réduction active du bruit ambiant (ANC) et purificateur d'air intégré, au look pour le moins particulier. On pourrait penser que ce casque est une réponse, un peu tardive (mais il pourrait servir à l'avenir dans un autre contexte, croisons les doigts pour que cela ne soit pas le cas), à la pandémie de COVID-19, mais il semblerait que la conception de ce casque ait débuté bien avant que le coronavirus ne chamboule notre époque.Le constructeur évoque désormais une fiche technique indiquant que son casque dispose(offrant un débit atteignant 900 kb/s)Le casque devrait être disponible dès le mois de mars prochain, tout du moins aux US, mais son design osé, une aura inexistante dans le monde de l'audio et un tarif aussi salé pourrait bien impliquer une certaine confidentialité (à moins que vous tentiez un cosplay de Bane avec budget illimité).Pour rappelgrâce à une sorte de bandeau amovible (la fixation est magnétique). Ce module recrachant l'air purifié n'est pas en contact avec le visage, et un système permet de faire varier le débit de l'air en fonction de l'activité de l'utilisateur (un débit d'air supérieur pendant un effort par exemple).Le Zone serait capable de filtrer(en fonction de la pollution de l'air). L'ANC, qui risque d'être bienvenu (et espérons-le, performant) afin de gommer le bruit de filtration, s'enclenche automatiquement lorsque le module rejetant l'air est en place, et s'éteint lorsque l'utilisateur l'abaisse pour parler à un interlocuteur.