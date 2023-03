Une barre de son USB compacte sous votre moniteur ? Voici la Stage SE de Creative

Une barre de son compact à placer sous le moniteur

Les barres de son ne sont pas uniquement destinées au salon.(avec un écran large, elles sont parfois cachées par le moniteur et les ondes sonores se réfléchissent sur le châssis de ce dernier). La Creative Stage SE propose un format plutôt compact avec des mensurations de 410 x 108 x 68 mm, dispose de deux haut-parleurs large bande(de forme ovale, rappelant les circuits automobiles US) épaulé par un radiateur passif, et un gros bouton sur la droite pour choisir la source et régler le volume. La barre de son est également livrée avec une pratique télécommande.La Stage SE de Creative pourras se raccorder à un ordinateur ou une console grâce à son port USB-C (un câble USb-C vers USB-A de 120 cm est fourni), ou diffuser de l'audio en Bluetooth 5.3 (malheureusement, uniquement avec le codec SBC). Le constructeur évoque une puissance en crête de 42W pour sa barre stéréo et la télécommande permettra de profiter d'un rendu surround virtuel et de la fonction Clear Voice pour mettre en avant les voix.La Stage Air V2 mesurant 410 x 94 x 75 millimètres disposant également d'une entrée mini jack, de l'USB, du Bluetooth 5.3, et offrant une batterie avec une autonomie de 6 heures et une puissance de 20W en crêtes, ce qui en fait une bonne candidate pour sonoriser un bureau à moindre frais.