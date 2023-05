Besoin d'un bon micro USB ? Le Yeti Nano de Blue est en promo à 85€

Blue Yeti Nano à 85€

Mon fidèle Yeti Nano

Advanced Blue Voice

Le société Blue Microphone, qui a été rachetée par Logitech pour 117 millions de dollars, n'en est pas à son coup d'essai dans le monde des microphones.et le petit fils de microphones professionnels comme l'excellent Kiwi, le Bottle, ou encore le ruban Woodpecker. Le Yeti premier du nom doit son succès à un rapport qualité prix intéressant, ainsi qu'à sa facilité d'utilisation.Le Yeti pesait prêt d'un kilo pour trente centimètres de hauteur,, un vrai bonheur sur le bureau (nous l'utilisons à la rédaction depuis la sortie). La réduction du volume physique ne se retrouve d'ailleurs pas dans les capacités de l'engin, proposant des enregistrements en 24 bits/ 48 kHz, il sera même envisageable d'enregistrer des démos assez propres avec ce modèle en soignant le placement.Il sera ainsi possible de profiter d'un panel d'outils personnalisables, comme un égaliseur à trois bandes, un filtre coupe-bas, réducteur de bruit, noise gate, compresseur, de-esser, anti-pop, ou encore limiteur.Le logiciel propose également des préréglages pour la voix élaborés par les ingénieurs de Blue Microphones (broadcaster, radio classique, chaleureux et vintage, et bien d'autres),(Alien, voix folle, DJ Robot, démon, et bien d'autres), et des ambiances sonores à diffuser aux auditeurs (comme les catacombes, la maison hantée), ou des expressions en plusieurs langues (des filtres, ambiances et expressions supplémentaires pourront également être importés par l'utilisateur).