Un boitier pour profiter de CarPlay sans fil à 85€ (-35€)

Le boitier CarlinKit 4.0 pour CarPlay sans fil à 85€

Si plusieurs constructeurs semblent avoir décidé de bouder CarPlay à l'avenir , il reste toutefois fort pratique de profiter de certaines applications et de l'interface du système Apple au sein de véhicules plus ou moins récents.. Le constructeur annonce une compatibilité avec de nombreux constructeurs, comme Renault, Citroën, Peugeot, Volkswagen, Ford, Toyota, ou encore Opel pour les véhicules produits à partir de 2017.Le boitier dispose d'un port USB-C et se connecte via un port USB-A ou USB-C grâce aux deux câbles fournis.. Une fois le boitier branché, il faudra appairer ce dernier en Bluetooth avant de pouvoir profiter de CarPlay sans fil. Les mises à jour du firmware pour le CarlinkKit se feront quant à elle en Wi-Fi via une adresse à saisir au sein du navigateur sur iPhone.. L'achat sur Amazon permettra d'essayer le boitier sereinement sur votre véhicule, et d'éventuellement le retourner si cela ne vous convient pas. N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience avec ce type de boitier dans les commentaires, si vous avez pu mettre la main sur ce modèle (ou équivalent d'une autre marque).