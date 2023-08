Apple propose un outil dynamique aux créateurs de Podcasts

Un tableau de bord dynamique

Ce nouveau tableau de bord permet(mensuelles comme annuelles), comme les tarifs d'abonnement, les essais gratuits actifs, les taux de conversion de l'essai à l'abonnement et les recettes estimées... Et ainsi de mieux comprendre et gérer son activité de podcaster.L'ongletoffre des outils de visualisation qui aident les créateurs à suivre les performances des abonnements au fil du temps. Cet onglet permet aux créateurs de voir les ventilations des événements liés aux abonnements, comme les activations, les annulations, les renouvellements et la durée pendant laquelle les auditeurs se sont abonnés.et ce, pour tous les créateurs ayant au moins un abonné actif payant. Pour rappel, Apple a commencé les abonnements payants pour Apple Podcasts en 2021.