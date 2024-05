Siri ne sait plus donner l'heure sur les HomePod

Il semblerait qu'un bug fasse actuellement tourner la tête à Siri. Ce souci semble toucher de nombreux utilisateurs, dont votre serviteur.A la question Dis Siri, quelle heure est-il ?Il n'y a pas grand chose à faire,, à moins qu'eux non plus ne soient pas à l'heure.Si vous vous rendez sur la page officielle indiquant l'état des systèmes de Cupertino,Il faut bien l'avouer, Siri n'est pas extrêmement performant, et ne l'a jamais été, particulièrement si on compare l'assistant à ces principaux concurrents, maisGageons qu'Apple va évoquer à la WWDC 2024 (voir dès la semaine prochaine pour l'évènementdu 7 mai, qui sera peut-être l'occasion d'en savoir plus sur la puce M4 qui pourrait faire ses débuts sur les iPad Pro 2024 , peut-être même avec du Wi-Fi 7 , soyons fous !). Il serait en effet agréable que Siri devienne enfin utilisable au quotidien sans s'attendre à une réponse complètement à côté de la plaque toutes les deux requêtes (si vous avez la chance d'avoir une réponse autre que de regarder sur votre iPhone, bien entendu).