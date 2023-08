Shazam: Identifier la musique Apple Télécharger

Les utilisateurs peuvent désormais ajouter deux nouveaux widgets sur l’écran de verrouillage.Le premier est simplement unShazam directement à partir de l'écran de verrouillage, le second -de taille plus grande- permet. Pour les installer, il n’y a rien de nouveau. Un appui prolongé sur l’écran permet de faire sortir le bouton Personnaliser et ainsi d’installer les widgets désirés ou modifier les existants.