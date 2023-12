Une seule paire d'enceintes pour tous vos appareils chez Teufel (dont le Mac en USB-C)

Teufel Ultima 25 Active

Une seule paire d'enceintes pour toutes vos sources

Le constructeur allemand Teufel, fondé en 1979 à Berlin, présente aujourd'hui ses nouvelles enceintes actives (elles intègrent donc un amplificateur et peuvent fonctionner seules) de la gamme Ultima. Cette nouvelle paire d'enceinte embarque toutes les caractéristiques qui ont fait le succès de la marque, etafin de diffuser le son provenant de nombreuses sources.En sans fil, et même s'il manque AirPlay ce qui est dommage, vous pourrez compter sur du Bluetooth 5.0 avec les codecs AAC et aptX. Du côté des connexions filaires, les Ultima 25 Active disposent d'une entrée audio HDMI ARC à relier au téléviseur et permettant de diffuser toutes les sources reliées à la TV comme une Apple TV et des consoles, une entrée optique, une entrée stéréo en RCA, un tuner radio DAB+ et FM, une sortie pour un subwoofer, une télécommande, ainsi qu'. Il sera également envisageable d'ajouter des enceintes arrières sans fil Effekt 2 et Effekt Rear de la marque.Les enceintes sont dotées d'un tweeter de 25mm et d'un haut-parleur en fibre de verre de 165mm avec une réponse en fréquence allant de 41Hz à 20kHz etLes Teufel Ultima Active 25 sont d'ores et déjà disponibles sur le site officiel