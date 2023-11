Un nouveau firmware pour améliorer les AirPods Pro 2 

Une mise à jour mystère

6A305

6B32

Quoi de neuf avec les AirPods Pro ?

Succédant à la version, cette itérationne précise pas grand chose dans la note de téléchargement et on ne trouve aucun détail sur les fonctionnalités qui pourraient être incluses., vous pouvez allez dans l'app Réglages > Général > Informations > Modèle de vos écouteurs. L'information se trouvera à la ligne Version du programme interne. Plus rapidement, vous pouvez aussi emprunter le chemin suivant si vos écouteurs sont connectés : app Réglages >Bluetooth >icône Information. Pour le reste, la mise à jour se fera toute seule (quand elle le voudra bien).Pour rappel, Apple a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités à destination de ses écouteurs Pro dans iOS 17 telles que, de sorte qu'il peut y avoir des améliorations supplémentaires à ces mises à jour. Pour rappel, d'autres nouvelles fonctionnalités comprennent une option pour couper et réactiver le son du microphone en appuyant sur la tige des AirPods Pro , un switch automatique plus rapide entre les appareils et la prise en charge de l'activation de Siri (sans le mot).