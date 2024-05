Une nouvelle interface audio facile à utiliser mais complète chez Lewitt !

Lewitt Connect 2 :

Un logiciel dédié complet

Moins complexe que la Connect 6 qui permet de prendre en charge simultanément un Mac et un iPad/iPhone, la Connect 2 se veut accessible, y compris pour les novices, le tout en offrant une excellente qualité sonore. L'interface permet ainsi de personnaliser ses réglages, mais également(il faut jouer ou enregistrer une voix pédant quelques secondes),Il sera également possible de disposer de, que ce soit pour une voix ou un instrument, en choisissant entre Clean, Warm et Vivid. Il sera possible de mettre rapidement et simplement en sourdine tous les canaux simultanément ou individuellement. Chaque bouton pourra arborer une couleur personnalisable afin de retrouver les canaux simplement du premier coup d'œil.La connectique se trouve à l'arrière et regroupe le port USB-C pour connecter la machine hôte et alimenter l'interface, deux sorties casque (3,5 et 6,35mm), deux sorties symétriques en 6,35mm pour le système de diffusion, une entrée haute impédance pour les instruments au format jack et une entrée XLR avec préamplificateur et alimentation fantôme 48V.L'interface se gère via l'application dédiée Control Center, compatible macOS et Windows, et le DSP intégré prend en charge le routage, le mixage, les effets sans latence (Compresseur, Egaliseur 4 bandes, Expandeur, Maximizer) et le monitoring, tout en proposant des pistes virtuelles afin de personnaliser le routing audio, une piste Loopback pour enregistrer l'audio de l'ordinateur hôte, et deux mixs indépendants avec Maximizer intégré.