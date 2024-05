77,6% des personnes de l'étude ont déjà souffert d'acouphènes !

des bruits générés spontanément dans la voie auditive, sans qu’ils proviennent de l’extérieur. Leur survenue est le plus souvent liée à une perte auditive. Les chercheurs en clarifient peu à peu les mécanismes, pour être en mesure de proposer des solutions efficaces et durables aux patients les plus affectés.

15% en souffrent quotidiennement

Les acouphènes peuvent avoir un impact important sur la vie d’une personne. Les tendances que nous apprenons grâce à l’étude Apple Hearing Study sur l’expérience des acouphènes peuvent nous aider à mieux comprendre les groupes les plus à risque, ce qui peut à son tour aider à orienter les efforts visant à réduire les impacts qui y sont associés. L'étude Apple Hearing nous offre une opportunité qui n'était pas possible auparavant d'améliorer notre compréhension des acouphènes selon les données démographiques, en contribuant aux connaissances scientifiques actuelles qui peuvent, à terme, améliorer la gestion des acouphènes.

La majorité des participants ont décrit leurs acouphènes comme étant soit un son pur (78,5 %), soit un bruit blanc (17,4 %). Parmi ceux qui ont décrit un son pur, 90,8 pour cent ont signalé une tonalité de 4 kilohertz ou plus, semblable aux tonalités du cri d’un oiseau chanteur. De plus, parmi ceux qui ont décrit un son pur, 83,5 pour cent ont identifié leurs acouphènes comme un ton unique et 16,5 pour cent l'ont identifié comme un son de bouilloire, un son sifflant aigu.

Quant aux niveaux d'acouphènes, la majorité les ont trouvés faibles, 34,4 % les qualifiant de perceptibles, contre 8,8 % qui les ont trouvés très forts ou ultra forts. Dix pour cent des participants ont déclaré que leurs acouphènes avaient modérément ou entièrement interféré avec leur capacité à entendre clairement.

Les acouphènes, appelés tinnitus dans la langue de Tim Cook, sont selon la définition de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)Les acouphènes sont un phénomène assez courant puisqu', avec plusieurs facteurs augmentant les risques, dont les principaux sont la perte d'audition liée à l'âge et les traumatismes sonores, comme l'exposition à des bruits trop élevés. Si le phénomène est bien connu,, d'où l'importance de l'étude d'Apple.Sur les 160 000 personnes sur lesquelles s'appuie cette étude,(35,8% pour la tranche d'âge des 55 ans et plus). Selon Rick Neitzel, Professeur des sciences de la santé environnementale à l’École de santé publique de l’Université du Michigan :, ce qui montre bien que l'âge et la fatigue auditive sont des facteurs importants. Le bruit ressenti par les différentes personnes touchés varie, mais la cause principale reste des traumatismes auditifs (20,3%, suivi de près par le stress)., dont la principale (28%) est l'usage de générateur de sons (bruits blancs et bruits roses), suivie par l'écoute des bruits de la nature (23,7%) et la médiation 12,2%. Les données de l'étude serontdans le cadre de l'initiative