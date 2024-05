Vous ne supportez pas les écouteurs traditionnels ? Voici les OpenFit Air de Shokz !

Shokz OpenFit Air

Dès 139€

Après avoir lancé les OpenFit en juillet dernier,(anciennement AfterShokz et connu pour ces casque à conduction osseuse OpenRun et OpenRun Pro dont vous pouvez retrouver nos tests ici et là . Il s'agit selon la firme d'une version d'entrée de gamme plus compacte permettant de profiter d'une bonne qualité audio tout en affichant un tarif plus abordable.Attention, les OpenFit Air n'utilisent pas la technologie de conduction osseuse mais diffusent le son grâce à u. Cela permet non seulement de rester en contact avec votre environnement, mais pourrait également satisfaire ceux qui ne supportent pas les modèles intrusifs.Les OpenFit Air affichents'adaptant à toutes les morphologies et assurant, selon le constructeur, confort et maintien. Les nouveaux venus embarquent les technologies maison DirectPitch et OpenBass Air afin d'offrir un rendu de qualité au porteur.La certification IP54 et le Bluetooth 5.2 multipoint (permettant d'appairer simultanément deux appareils, comme un iPhone et un Mac) sont de la partie avec les codecs SBC et AAC.pour les écouteurs, et jusqu'à 28 heures via le boitier de charge doté d'un port USB-C.