Les enceintes iLoud MTM qui se calibrent automatiquement s'améliorent encore !

Des enceintes qui se calibrent en fonction de la pièce

iLoud MTM MK2

Outre leur format compact,puisqu'elle seront capables, grâce à l'efficace système ARC maison et au microphone de mesure fourni,(petite chambre, grand salon, salle de bain, grenier, pièce biscornue), afin d'offrir. C'est exactement ce que l'on demande à des enceintes de monitoring.Notons que d'autres marques à l'aura plus importante, comme Genelec, KRK et bien d'autres, proposent également cette technologie et qu'(comme le système ARC d'IK Multimedia fourni avec les iLOUD MTM).Ces nouvelles iLoud MTM. Les MK2 descendent ainsi à 36 Hz @ -10dB (contre 40 Hz pour la première génération) pour un meilleur contrôle des graves (d'autres systèmes feront encore nettement mieux, mais pas dans ce format), offrent une réponse en fréquence optimisée pour le monitoring, une dispersion horizontale améliorée pour simplifier la mise en place afin de trouver facilement le sweet spot (l'endroit où les enceintes offrent le rendu optimal), et une pression acoustique max revue à la hausse et atteignant 112.5 dB à 1 mètre (contre 103 dB SPL auparavant).En sus du système ARC, lpermettant de gérer l'effet d'adaptation à l'environnement de la technologie ARC mais également d'émuler le rendu d'enceintes légendaires. Les enceintes conservent bien entendu leur configuration D'Appolito avec deux haut-parleurs de 3,5 pouces encadrant un tweeter d'un pouce. 479,99 euros l'unité.