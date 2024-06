Une histoire incroyable : voici les écouteurs Bluetooth filaires !

Une expérience folle : j'ai perdu mes écouteurs dans une ville isolée du Chili, alors j'ai essayé d'en acheter une nouvelle paire à l'aéroport avant de prendre l'avion. Mais les nouveaux écouteurs filairespour iPhone avec câble Lightning n'ont pas fonctionné. Étrange.



J'y suis donc retourné et je les ai échangés contre une autre paire, d'une marque différente. Mais ces écouteurs ne fonctionnaient pas non plus. Nous avons essayé une troisième marque, qui n'a pas non plus fonctionné.



Les gens de la boutique de cadeaux, leur gérant et tous les gens qui font la queue derrière moi sont très ennuyés, jusqu'à ce qu'une des filles dise en espagnol : « Vous devez activer le Bluetooth. Oh oui, tout le monde acquiesce. Les écouteurs filaires pour iPhone ont absolument besoin du Bluetooth.



Quoi? Ça n'a aucun sens. L’intérêt des écouteurs filaires est de ne pas avoir besoin du Bluetooth.



J'active donc le Bluetooth avec les écouteurs branchés sur le port Lightning et bien sûr, mon téléphone propose de « coupler » mes écouteurs filaires. "Vous voyez", disent-ils tous en espagnol, comme si j'étais la personne la plus stupide du monde.



Après un petit moment, je me rends compte qu'ils ne savent même pas conceptuellement ce qu'est le Bluetooth, alors que j'ai déjà programmé pour implémenter le Bluetooth. Je soumettais des bugs de bas niveau à Ericsson au début des années 2000 ! Pourtant, d'une manière ou d'une autre, moi, avec mon diplôme en informatique, j'ai tort, et eux, n'ayant aucune idée de ce qu'est le Bluetooth, ont raison.



Mon esprit est abasourdi, je suis en infériorité numérique et mon avion embarque. Je ne veux pas d'écouteurs sans fil. Et surtout pas d’écouteurs filaires/sans fil ou quoi que ce soit s'approchant de ces choses-là. Alors je les convainc, avec ma dernière once de raison, de me laisser essayer une dernière chose, une solution à toute épreuve :



J'achète une paire d'écouteurs filaires normaux à l'ancienne et un adaptateur Lightning. On branche tout ça. Ça ne marche pas.



"Bluetooth activé", me disent-ils.



NON ! Par tout ce qui est sacré, mon adaptateur Lightning filaire ne peut pas nécessiter l'activation du Bluetooth. "Si", m'assurent-ils.



J'active donc le Bluetooth et, bien sûr, mon téléphone propose de coupler mon nouvel adaptateur Lightning filaire avec mon téléphone.



Incroyable.



Je rends tout, je cours pour attraper mon avion et je passe la moitié du vol à me demander sur quelle planète je me trouve. Jusqu'à mon retour à la maison, je fais quelques recherches et je comprends ce qui se passe :



Un flot d'écouteurs et d'accessoires Lightning bon marché inonde certains marchés, déclenché par des fabricants chinois sans scrupules qui ont découvert une recette impie :



Les véritables appareils Lightning Apple sont plus chers à fabriquer. Ainsi, au lieu de se conformer à la norme Apple, ces sociétés ont fabriqué des écouteurs qui reçoivent de l'audio via Bluetooth – évitant ainsi la spécification Apple – tout en alimentant la puce Bluetooth via un câble filaire, évitant ainsi tout besoin de batterie.



Ils ont même fabriqué des adaptateurs Lightning en utilisant la même recette : brancher un faux dongle Lightning qui utilise le Bluetooth pour transmettre le signal audio littéralement à 1,5 pouces du téléphone à l'autre extrémité de l'adaptateur.



Sur ces marchés éloignés, ces constructeurs n'hésitent pas à apposer un logo Lightning/iPhone sur la boîte sans jamais mentionner le bluetooth, sachant qu'Apple ne fera jamais rien.



D’un point de vue moral ou même technique, cela me semble être une sorte de mal. Ces sociétés ont fabriqué les écouteurs les moins chers de l'humanité, tout en facturant 12 ou 15 dollars par jeu, empochant ainsi les bénéfices, tout en s'attaquant à l'ignorance technique des habitants des villes reculées.



Peut-être le pire de tout, il y a maintenant des milliers, voire des millions de personnes dans le monde qui croient simplement que les écouteurs filaires pour iPhone utilisent le Bluetooth, ce qui les laisse avec une compréhension totalement incohérente des technologies impliquées.



Je souhaite qu'Apple consacre un employé ou deux à réprimer une abomination technologique et psychologique telle que celle-ci. Et j’aimerais que l’humanité utilise ses prouesses en ingénierie pour le bien, et non pour une tromperie opportuniste.