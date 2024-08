Les AirPods Max s'arrachent... dans la rue

Bella Hadid et ses AirPods Max

Des AirPods Max, un casque peu discret dans la rue !

les deux personnes sont arrivées derrière moi sur un scooter, m'ont frappée et les ont arrachés directement à ma tête

Les services de Police de Big Apple (les) avaient même mis en garde les utilisateurs, multipliant les appels à témoins sur Twitter. En effet, ils avaient constaté une recrudescence de vols du casque audio de Cupertino.A l'époque, ils décrivaient un. Le voleur repérait sa victime -insouciante et plongée dans son univers audio spatial. Il s’approchait d’elle et lui arrachait ses AirPods Max, faisant une passe immédiate à un complice en scooter, qui s’enfuyait rapidement à chaque fois !Avec ce scénario,, dont 8 pour la seule journée du 18 février (mais également 5 vols le 8 février et 3 le 9 février). Selon les enregistrements de vidéo surveillance, les policiers seraient à la recherche de quatre suspects, bien organisés sur un secteur géographique déterminé.Plus d'un an a passé et il semblerait que la méthode marche toujours ! Pire, elle s'est même, puisqu'elle est utilisée actuellement en Angleterre, comme le souligne la police de Londres devant le nombre croissant de signalements.: l'un repérant sa cible et lui arrache le casque avant de le donner à un complice sur un scooter -plus maniable et plus rapide dans les rues encombrées de la capitale. A priori, les jeunes femmes sont plus souvent la proie de ce type d'actes qui s'accompagne désormais d'une certaine violence. L'une d'elle raconte :