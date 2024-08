L'excellent casque à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro passe en version 2

Conçu pour courir !

associé à une structure grillagée à double couche et à un revêtement nano-hydrophobe

Cette nouvelle génération de casque destiné aux coureurs va assurere pendant son entraînement tout en restant conscient de son environnement -ce qui peut être très pratique en extérieur pour éviter les accidents, les voitures ou les cyclistes arrivant par derrière.Petit concentré de technologie, l. Il intègre de manière intelligente le réglage du volume, ce qui assure un son toujours cristallin pendant les trajets.Le haut-parleur ultra fin en métal va assurer d. La technologieva permettre d'offrir des basses encore plus profondes. Pour cela, le constructeur s'appuie sur deux unités(avec un haut-parleur derrière une grille et orienté vers le conduit auditif) afin d'amplifier les basses. Il offre ainsi un meilleur rendu que l'OpenRun embarquant la technologie de 8ème génération de la firme.(et c'est franchement une excellente nouvelle pour ceux qui auraient un petit tour de tête) pour un ajustement optimal, et en deux coloris (noir et orange),. D'après le constructeur, il est possible de récupérer 2h30 d’écoute en seulement 5 minutes de charge.Au niveau de la résistance à l'eau, il est garanti avec un indice d’étanchéité IP55,, ce qui devrait tenir pendant quelques averses.