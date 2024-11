Enfin un micro concurrent des DJI Mic 2 chez Sennheiser avec le Profile Wireless !

Enfin un micro concurrent des DJI Mic 2

Enregistrement interne et monitoring

Backup Recording Mode

Safety Channel Mode

Disponibilité et prix

Spécifications détaillées

• Liaison RF : 2400 – 2480 MHz

• Réponse en fréquence audio : 60 – 20,000 Hz (110 – 20,000 Hz avec filtre coupe-bas activé)

• THD audio : < 1,5 %

• Rapport signal-bruit : généralement 78,5 dB (A)

• Portée de transmission (ligne de mire) : ≤ 245 m

• Portée de transmission (avec corps intermédiaires) : ≤ 150 m

• Latence : < 8 ms

• Température de fonctionnement : -10 à +45 ​ C (32° F à 122° F)

• Température de recharge : 0 à +45 ​ C (32° F à 122° F)

• Humidité relative en fonctionnement : 25 – 95 % (sans condensation)

• Récepteur bicanal

• Puissance de transmission : < 20 dBm EIRP

• Sortie caméra : impédance min. 1 kΩ

• Sortie numérique : USB-C audio class 2.0 / 48 kHz / 24 bit

• Sortie casque : 25 mW (impédance min. 32 Ω)

• Autonomie : ≤ 7 h

• Temps de recharge (0–100%) : < 2 h

• Capacité de la batterie : 350 mAh / 1295 mWh

• Dimensions : 45 x 42 x 19 mm

• Poids : 30 g

Micro à clipser

• Transducteur : à condensateur

• Directivité : omnidirectionnelle

• Pression acoustique max. : 113 dB SPL

• Puissance de transmission : < 20 dBm EIRP

• Autonomie : ≤ 7 h (enregistrement et émission) / ≤ 14 h (enregistrement seul)

• Temps de recharge (0–100%) : < 1,5 h

• Capacité de la batterie : 280 mAh / 1036 mWh

• Dimensions : 42 x 33 x 21 mm (avec clip)

• Poids : 27 g

Bar de recharge

• Alimentation : USB-C, courant de charge max. 1,5 A

• Temps de recharge (0–100%) : < 3 h

• Capacité de la batterie : 2000 mAh / 7400 mWh

• Dimensions : 152 x 41 x 55 mm

• Poids : 198 g (à vide) / 290 g (tout compris)

Avec le Profile Wireless, le fabricant allemand n'a pas réinventé la poudre, mais s'est contenté de reprendre les bonnes idées de DJI,qu'on peut accrocher rapidement à une chemise ou une veste, le tout dans un boîtier de charge qui s’annonce déjà très pratique.Comme chez DJI,. Lorsqu’on les sort de la boîte, chaque micro se connecte automatiquement au récepteur.et les infos de chaque canal, aucune surprise de ce côté là.Du côté des micros,, même si vous pouvez toujours leur brancher un micro cravate plus léger., indispensables en extérieur -espérons qu’elles soient faciles à installer, ce qui n’est pas toujours le cas chez les concurrence., idéal pour les boîtiers qui fonctionnent encore en analogique. À noter qu’un adaptateur Lightning est également inclus pour les iPhone 14 et précédents, qui n’ont pas d’USB C.Comme chez Rode, il suffit d’insérer le micro dans le tube en plastique et de rajouter la bonnette. De notre côté, on utilise souvent ces solutions sur les salons, où le bruit de fond est très présent.Autre possibilité,, via un pied lesté habituel.Attention, sur iPhone par exemple, il n’y a toujours aucune possibilité d’avoir un retour audio de l’enregistrement, mais l’utilisation du récepteur est déjà mieux que rien.Autre atout, repris également de DJI,. Il s’agit là d’un excellent filet de sécurité, en cas de soucis de transmission ou si l’enregistreur ne fait pas bien son boulot. Il nous arrive par exemple souvent que l’iPhone ne reconnaisse pas le micro externe et n’enregistre aucun son !dès qu’une diminution du signal sans fil est détectée.Enfin,. ​ Là encore, il s’agit d’une excellente chose pour récupérer une piste saturée ou entrecoupée. Le son est enregistré en 24 bits et avec les deux niveaux simultanés.Sennheiser annonceen ligne de mire et de 150 m en présence de corps intermédiaires. ​, sans compte la recharge intermédiaire dans le boîtier. Par ailleurs, il est possible de charger les micros pendant l’enregistrement, ce qui est assez rare chez la concurrence.