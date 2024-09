Sonos : les salariés avaient prévenu du fiasco

Avertissements ignorés : des salariés laissés de côté

La mise à jour de la discorde

Une décision précipitée aux conséquences désastreuses

Des nouveautés repoussées

Le prix de l’ignorance

Les problèmes autour de cette mise à jour trouvent leur origine dans une dette technique accumulée sur deux décennies. Selon Bloomberg, l. Ils ont exprimé leurs inquiétudes de manière répétée lors de réunions houleuses, allant jusqu’à crier pour se faire entendre. Sauf que, vous connaissez l’histoire, ces avertissements ont été ignorés par la direction, qui a choisi de respecter le calendrier de lancement pour répondre aux attentes des investisseurs, au détriment de la qualité du produit.Le choix de lancer l’application malgré les avertissements des salariés a eu des répercussions considérables.. Les réorganisations internes et les licenciements ont contribué à un climat de travail tendu, accentuant le mécontentement au sein de l’entreprise. Histoire de couronner le tout, les primes annuelles et les augmentations de salaire au mérite ont été annulées, de quoi énerver encore plus les équipes.Pour tenter de rattraper cette catastrophe,, mais la confiance des utilisateurs est ébranlée. Le CEO, Patrick Spence, a dû faire unepour tenter de rassurer ses employés et les clients mécontents, notamment en répondant directement aux plaintes sur les forums et via une adresse email publique. Mais cette réaction tardive ne suffira peut-être pas à effacer le sentiment, pour beaucoup de salariés, d’avoir été ignorés.Cette crise rappelle que, tant en termes d’image que de performances financières. En espérant que la marque arrive à se relever rapidement.