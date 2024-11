Clap de fin pour l’accessoire le moins cher d’Apple

Bye bye

Cet adaptateur -qui permettait de- est désormais répertorié commedans la plupart des pays sur la boutique en ligne d’Apple. Seuls quelques pays disposent encore d'un petit stock sur l'Apple Store, pour les autres il faudra se tourner vers un revendeur.Lancé en 2016,-provoquant au passage un vif débat autour de l’avenir des écouteurs filaires, sans parler des innombrables moqueries sur le sujet. Les premières années, il était inclus dans la boîte des iPhone 7, 8 et X avant de devenir un accessoire vendu séparément à partir de l’iPhone XS.Avec la transition vers l'USB-C (depuis la gamme iPhone 15),, et ce, d’autant que les iPhone Lightning encore au catalogue (iPhone 14, 14 Plus et SE) vont bientôt en sortir -nouvelle législation oblige.De plus, même si elle met l'accent sur les AirPods, la firme continue de vendre les EarPods en trois variantes (USB-C, Lightning, et prise 3,5 mm), qui restent un. Celui-ci vous dépannera en de nombreuses occasions (j'en ai presque une paire dans chaque sac) : pas de latence ou soucis pour se connecter, il n'est jamais à court de batterie !