Les écouteurs à oreilles libres Shokz OpenFit en promo à -30% !

Shokz OpenFit : un design à oreilles libres

coussin d'oreille

Une autonomie de 7 heures

rendu premium

arc de dauphin

Shokz (anciennement AfterShokz) nous avait séduit avec ses casques à conduction osseuse OpenRun et OpenRun Pro -dont vous pouvez retrouver nos tests ici et là - s'appuie sur ses années d'expériences et entend fournir. Attention, les OpenFit n'utilisent pas la technologie de conduction osseuse mais diffusent le son grâce à unqui vient se placer au dessus du conduit auditif.optimisant le son en fonction de la distance et de l'angle de la source par rapport à l'oreille humaine, en utilisant des ondes inverses pour réduire les fuites sonores vers l'extérieur, le tout afin d'offrir unselon le constructeur. Les écouteurs s'appuient sur la technologie OpenBass pour assurer des fréquences graves consistantes et les contrôles sont tactiles.Un crochet en tour d’oreillevient assurer le maintien, y compris pendant les séances de sport (la certification IP54 est de la partie) et l'autonomie atteint 7 heures pour les écouteurs et 28 heures avec le boitier de charge. Les OpenFit utilisent la technologie d’annulation du bruit AI Call Noise Cancellation pour garantir la qualité des appels en filtrant 99,7 % du bruit ambiant selon Shokz (il ne s'agit pas d'ANC), ainsi que du Bluetooth 5.2 avec les codecs SBC et AAC.