Grosse promo sur les écouteurs Bose oreilles libres Ultra (-34%) !

Bose Oreilles libres Ultra

Un petit air de Trinity ?

pincent

Le phénomène One-Bud est bien réel. Nous savons que les gens veulent pouvoir écouter de la musique tout en étant connectés au monde qui les entoure. Nous nous sommes engagés à réinventer complètement l'avenir de l'audio portatif en proposant une solution meilleure, plus belle et plus confortable, combinant le meilleur des deux mondes. C'est exactement ce que font les écouteurs Ultra Open de Bose. Désormais, vous pouvez profiter de votre musique et de la vie qui vous entour en même temps

Un concept intéressant

transformant

Voici donc les Bose Oreilles lIbres Ultra, dont le nom un peu étrange dans la langue de JuL donne néanmoins une bonne idée de ce qui les distingue. En effet,, pouvant causer une gêne au bout d'un moment, et les coupant de leur environnement (même si un mode Transparence performant peut améliorer ce point).Bose a donc eu l'idée de concevoir des écouteurs qui sesur le bord de l'oreille, avec. Selon Raza Haider, chef de produit chez Bose :S'il n'est pas nouveau, le concept peut être intéressant si vous ne supportez pas les intra-auriculaires. Côté technique, les Bose Oreilles Libres Ultra proposent la technologie maison Immersive Audio, un algorithmen'importe quelle piste en audio spatial, que l'on pourra désactiver, du Bluetooth 5.3 avec les codecs SBC et aptX Adaptive, une certification IPX4 et(4,5h avec l'audio immersif). Ce dernier est doté d'un port USB-C, d'une charge rapide offrant 2 heures d'utilisation en 10 minutes.