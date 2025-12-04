Grosse promo sur les écouteurs Bose oreilles libres Ultra (-34%) !
Le constructeur américain Bose a étoffé son catalogue avec un produit inédit dans sa gamme, des écouteurs pensés pour ne pas vous isoler du monde extérieur.
Voici donc les Bose Oreilles lIbres Ultra, dont le nom un peu étrange dans la langue de JuL donne néanmoins une bonne idée de ce qui les distingue. En effet, de nombreux utilisateurs ne supportent pas d'avoir des écouteurs envahissant leurs conduits auditifs, pouvant causer une gêne au bout d'un moment, et les coupant de leur environnement (même si un mode Transparence performant peut améliorer ce point).
Bose a donc eu l'idée de concevoir des écouteurs qui se
S'il n'est pas nouveau, le concept peut être intéressant si vous ne supportez pas les intra-auriculaires. Côté technique, les Bose Oreilles Libres Ultra proposent la technologie maison Immersive Audio, un algorithme
Bose Oreilles libres Ultra
pincentsur le bord de l'oreille, avec une partie batterie derrière l'oreille et un haut-parleur diffusant l'audio vers le conduit, sans pénétrer ce dernier. Selon Raza Haider, chef de produit chez Bose :
Le phénomène One-Bud est bien réel. Nous savons que les gens veulent pouvoir écouter de la musique tout en étant connectés au monde qui les entoure. Nous nous sommes engagés à réinventer complètement l'avenir de l'audio portatif en proposant une solution meilleure, plus belle et plus confortable, combinant le meilleur des deux mondes. C'est exactement ce que font les écouteurs Ultra Open de Bose. Désormais, vous pouvez profiter de votre musique et de la vie qui vous entour en même temps
Un concept intéressant
transformantn'importe quelle piste en audio spatial, que l'on pourra désactiver, du Bluetooth 5.3 avec les codecs SBC et aptX Adaptive, une certification IPX4 et une autonomie de 7,5 heures (4,5h avec l'audio immersif) poussée à 27 heures via le boitier de charge. Ce dernier est doté d'un port USB-C, d'une charge rapide offrant 2 heures d'utilisation en 10 minutes.