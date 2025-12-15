Les enceintes Sonos Era 100 et 300 AirPlay 2 en promo au meilleur prix !
Si vous comptez vous équiper des excellentes enceintes connectées Sonos de la gamme Era, il est peut-être temps de craquer grâce à ces intéressantes promotions dignes du Black Friday.
L'enceinte Sonos Era 300 est un beau bébé de 4,4 kg, embarquant 6 haut-parleurs, dont deux woofer (un de chaque côté afin de limiter les vibrations) et 4 tweeters, dont certains orientés vers le haut pour les effets verticaux Dolby Atmos. Grâce à cette architecture, Sonos présente l'ers 300 comme étant tout simplement
L'Era 300 est capable de diffuser en stéréo avec une seule enceinte, compatible Bluetooth avec les codecs SBC et AAC ce qui lui offrira une plus grande polyvalence (par exemple face au HomePod), Wi-Fi 6 et AirPlay 2, et dispose également d'une entrée USB-C afin de connecter une source externe en filaire, par exemple une platine vinyle, via un adaptateur mini-jack optionnel (là encore, une polyvalence qui manque cruellement au HomePod selon moi). Il sera possible d'appairer deux Sonos Era 300 pour obtenir un couple stéréo, mais également de les associer à une barre de son Arc ou Beam Gen2 de la marque en tant qu'enceintes arrière compatibles Dolby Atmos. Une configuration qui pourra intéresser quelques amateurs de l'écosystème Sonos, même si cela demande un certain engagement financier.
L'enceinte est compatible avec l'Assistant Google, Alexa, Sonos Voice Control pour le contrôle vocal. La nouvelle interface tactile sur le dessus de l'enceinte permet de gérer le volume, de lancer la lecture, de changer de titre, de couper le microphone et de grouper l'enceinte en multiroom. Le mode Trueplay adaptant le rendu de l'enceinte à la pièce d'écoute grâce aux microphones intégrés est de la partie pour les utilisateurs d'iOS et d'Android (une première), et il sera possible d'ajuster le niveau des basses et des aigus via l'application dédiée. Avec cette Era 300, Sonos propose donc une alternative plus ouverte et très intéressante au HomePod. Vous pouvez également retrouver. notre test complet de l'enceinte Era 300 de Sonos.
La Sonos Era 100 revisite quant à elle la Sonos One et propose un haut-parleur médium/grave 25% plus grand que celui de la One ainsi que deux tweeters orientés sur les côtés et une puce 47% plus rapide épaulée par
Il sera bien entendu possible, comme pour les One, de coupler une paire d'Era 100 avec une barre de son du constructeur ou le Sonos Amp en tant qu'enceintes surround, sans compatibilité Dolby Atmos, ce qui est logique puisque l'enceinte ne dispose pas de haut parleur orienté vers le haut pour les effets verticaux. Les deux nouvelles enceintes de Sonos sont conçues à partir de plastique recyclé et offrent une meilleure réparabilité ainsi qu'une consommation d'énergie mieux maîtrisée, inférieure à 2W lorsqu'elle ne sont pas utilisées couplée à une nouvelle fonction veille. Si l'enceinte vous intéresse, vous pouvez retrouver notre test de la Sonos Era 100. Notez que d'autres produits du constructeur sont également en promotion, permettant d'étoffer votre configuration au meilleur prix.
Sonos Era 300
Sonos Era 100
