Amazon brade à -61% les écouteurs Sennheiser Momentum Sport : livrés avant Noël !

Sennheiser Momentum Sport

Suivi du rythme cardiaque et de la température

Le rachat de la divison audio grand public de Sennheiser par la société suisse Sonova, spécialisée dans les aides auditive, ne freine pas les innovations de la firme qui présente sur son stand les Momentum Sport. Ces écouteurs pensés pour les sportifs disposant(ANC), d'un mode Transparence, d'un mode Anti-Vent, et le meilleur rendu pour un écouteur de sport signé Sennheiser grâce à un nouveau haut-parleur.Les nouveaux venus se distinguent par la présencepermettant de consulter les données sur de nombreux appareils et applications, dont l'Apple Watch, Santé, les montres Garmin, Strava, Peloton, ainsi que Polar (avec le suivi en temps réel et l'analyse hors ligne via Polar Flow, une première pour un produit tiers).Les écouteurs proposent une certification IP55 (IP54 pour le boitier), la charge sans fil via le boitier également doté d'un port USB-C, du Bluetooth 5.2, et une autonomie de 6 heures, poussée à 24 heures via le boitier de charge.