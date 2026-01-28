Les AirPods Pro 3 sont déjà en promo : profitez du meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Apple a présenté récemment sa nouvelle génération d'AirPods Pro, un élément iconique de la gamme qui avait bien besoin de renouveau afin de faire face à la concurrence. Si vous comptez vous offrir ces écouteurs, vous pouvez d'ores et déjà profiter d'une première promotion.
AirPods Pro 3
Les AirPods Pro 3 ont été revus en profondeur. Apple évoque une nouvelle architecture multiport transformant la réponse des basses, avec une scène sonore plus large et des voix mises en valeur. Le constructeur avance des progrès importants au niveau de la réduction active du bruit ambiant avec un ANC
deux fois plus performant(jusqu'à 4 fois plus performant que la première génération d'AirPods Pro) et un mode transparence plus naturel.
Traduction en temps réel
Apple apporte une fonctionnalité attendue et qui pourra s'avérer vraiment utile avec la traduction en temps réél, que ce soit en affichant la traduction sur votre iPhone dans la langue de votre choix, ou encore en offrant une vraie conversation en temps réel si les deux interlocuteurs portent des AirPods compatibles.
Une ergonomie améliorée
La firme de Cupertino annonce un design revue afin d'améliorer l'ergonomie et la tenue dans l'oreille, y compris pendant le sport. Les écouteurs sont d'ailleurs certifiés IP57, permettant aux sportifs et utilisateurs de l'extrême de ne pas craindre l'eau et la poussière. Enfin, les AirPods Pro 3 seront livrés avec 5 paires d'embouts afin de trouver facilement la taille qui vous convient, pour le confort, mais également pour l'isolation passive.
Suivi du rythme cardiaque
Autre fonctionnalité attendue et disponible chez certains concurrents, le suivi du rythme cardiaque est égalment disponible sur les AirPods Pro 3. Pour obtenir les données, Apple s'appuie sur un capteur de de photopléthysmographie (PPG) qui émet une lumière infrarouge invisible pulsée 256 fois par seconde pour mesurer l'absorption de la lumière dans le flux sanguin ainsi que sur l'accéléromètre pour mesurer les pulsation cardiaques.
Autonomie
Enfin, Cupertino a réussi à améliorer l'autonomie de ses nouveaux AirPods Pro 3, avec jusqu'à 8 heures avec ANC (+ 2 heures par rapport à la génération précédente) et 10 heures en mode Transparence et lorsque la réduction active du bruit est désactivée (soit 4 heures de plus). Si vous désirez en savoir plus sur les AirPods Pro 3, vous pouvez consulter notre test complet.