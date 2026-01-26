Voici toutes les sorties de Mac en 2026 !
Apple pourrait faire de 2026 une année charnière pour le Mac, avec une vague de renouvellement : MacBook Air et MacBook Pro, Mac Studio, Studio Display 2 plus moderne, nouveaux Mac de bureau… et même un MacBook plus abordable. Surtout, cette feuille de route se dessinerait en deux temps : un début d’année plutôt tranquille avec des mises à jour M5, avant une fin 2026 plus ambitieuse, marquée par un MacBook Pro profondément revu et possiblement quelques surprises autour du Mac mini.
Apple devrait ouvrir le bal avec un MacBook Pro rafraîchi, mais sans changement majeur. Il intégrerait les nouvelles puces M5 Pro et M5 Max, pour faire grimper les performances et moderniser la plateforme. Mark Gurman parle d’une sortie au premier semestre, même si certains bruits de couloir évoquent un lancement très proche (ce mercredi 28 janvier).
Les rumeurs mentionnent aussi l’arrivée possible de la puce réseau N1, un composant maison qui pourrait améliorer la partie connectivité. En revanche, il ne faut pas s’attendre à un nouveau design : la refonte du MacBook Pro est prévue plus tard, vers fin 2026 ou début 2027.
Même logique pour le MacBook Air, qui devrait simplement passer à la puce M5 (et éventuellement à la N1). Les gros changements seraient plutôt pour 2028, notamment avec l’arrivée d’un écran OLED.
Le Mac Studio devrait aussi être mis à jour au premier semestre. L’an dernier, il avait bénéficié d'une puce M4 Max accompagné d’une M3 Ultra, au lieu d’un hypothétique M4 Ultra. Cette fois, il devrait logiquement adopter une M5 Max. Pour la version Ultra, le doute persiste : Apple pourrait rester sur une base M4 Ultra, mais les précédentes rumeurs suggèrent plutôt un M5 Ultra, ce qui serait plus cohérent avec la génération.
Enfin, un très attendu Studio Display 2 se profile. En effet, Cupertino n’a pas renouvelé son écran externe depuis des années. Les caractéristiques portées par les rumeurs évoquent : HDR, ProMotion 120 Hz et une puce A19 pour piloter l’ensemble (caméra, audio, traitements, fonctionnalités).
La seconde partie de l'année s'annonce toute aussi chargée, à commencer par un nouveau Mac mini. Dans sa newsletter, Mark Gurman glisse même que
Mais la sortie la plus attendue de l'année serait l'arrivée d'un MacBook moins cher, destiné à passer sous le seuil psychologique des 999 dollars. Pour cela, Apple aurait rogné sur certains composants : il serait équipé d’une puce A18 Pro (issue de l’iPhone), d’un écran LCD 13 pouces, et même de nouveaux coloris (rose, jaune…). Le prix de départ pourrait tomber autour de 699 dollars, ce qui ouvrirait la porte à des marchés où le Mac reste trop cher. Ce ne serait pas seulement un nouveau modèle : ce serait un nouveau positionnement.
Enfin, Apple préparerait pour la fin 2026 la grosse refonte du MacBook Pro (donc deuxième sortie pour le MacBook Pro), la première depuis plusieurs années. Au programme, écran OLED, design plus fin, support tactile et peut-être une connectivité cellulaire intégrée. Certaines rumeurs parlaient d’un décalage début 2027, mais Mark Gurman semble aujourd’hui plus confiant : Apple viserait bien la fin 2026.
Si cette feuille de route se confirme, Apple jouerait une partition très claire en 2026 : renforcer toute la gamme avec le M5, tout en préparant une vraie rupture à la fin de l’année. Entre un MacBook Pro OLED plus radical, un Studio Display enfin modernisé et un MacBook d’entrée de gamme inédit, Apple pourrait faire du Mac un sujet majeur… bien au-delà d’un simple refresh de puces.
Premier semestre 2026 axé sur la puce M5
Deuxième semestre 2026 : des changements plus stratégiques
le M6 pourrait arriver plus tôt que prévu sur certaines configurations. Traditionnellement, les puces Apple Silicon de nouvelle génération débarquent vers octobre. Si Apple accélère, le Mac mini pourrait devenir un candidat crédible pour inaugurer plus rapidement une première variante de M6.
Qu'en penser ?
