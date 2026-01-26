Voici toutes les sorties de Mac en 2026 !

Qu'en penser ?



Si cette feuille de route se confirme, Apple jouerait une partition très claire en 2026 : renforcer toute la gamme avec le M5, tout en préparant une vraie rupture à la fin de l’année. Entre un MacBook Pro OLED plus radical, un Studio Display enfin modernisé et un MacBook d’entrée de gamme inédit, Apple pourrait faire du Mac un sujet majeur… bien au-delà d’un simple refresh de puces.