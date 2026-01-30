On en dit quoi ?

IA

On a quand même du mal à voir autre chose qu'une fuite en avant. Napster accumule les casseroles financières, doit de l'argent à peu près à tout le monde dans l'industrie musicale, et choisit ce moment précis pour vendre des personas numériques à 20 dollars par mois. Bref, on prend un nom légendaire, on vire la musique, et on collepartout en espérant que ça suffise. Depuis 1999, Napster aura été un service pirate, une plateforme légale, un rescapé du streaming, et. Un de ces jours, il va vraiment falloir laisser tranquillement mourir cette marque.