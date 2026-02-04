Nothing prépare un casque bon marché à 159 euros
Nothing s'apprête à lancer le Headphone (a), un casque over-ear affiché à 159 euros en Europe, soit quasiment moitié prix par rapport au Headphone (1) et ses 299 euros. Le leaker Billbil-kun a déjà relayé pas mal de détails : coloris, date de sortie et prix. Pas de specs pour l'instant, ce qui laisse quand même pas mal de questions en suspens.
Le Headphone (a) reprend la recette qui a plutôt bien marché avec les Ear (a) : proposer une version plus accessible, quitte à troquer l'aluminium contre du plastique. Quatre coloris sont prévus : noir, blanc, rose et jaune. Le jaune, c'est clairement un clin d'œil aux Ear (a), et ça devrait plaire à ceux qui trouvent que le noir c'est un peu triste pour un casque. Pour le prix, on trouverait le casque dans les rayons de nos magasins à 159 euros. Les précommandes pourraient être ouvertes le 5 mars prochain, avec un lancement officiel le 12 mars.
C'est là qu'on va essayer de ne pas trop s'emballer. On n'a strictement aucune info technique pour le moment, mais genre vraiment aucune. Pour rappel, le Headphone (1) embarque lui des drivers de 40 mm, une réduction de bruit active jusqu'à 42 dB, du Bluetooth 5.3 avec LDAC, le multipoint, et 80 belles heures d'autonomie sans ANC. C'est un excellent produit.
La vraie question, c'est surtout de savoir ce que Nothing va couper pour arriver à ce tarif. L'ANC sera-t-elle au rendez-vous ? Le LDAC survivra-t-il à la cure d'amaigrissement du prix ? Le leaker a quand même indiqué qu'il ne s'agit pas d'un simple Headphone (1) en plastique. Il y aurait donc de vraies différences techniques, mais lesquelles ? Mystère.
À 159 euros, Nothing a quelques billes à placer, face aux Sony WH-CH720N ou aux JBL Tune 770NC. Carl Pei l'a dit lui-même :
Mais bon, sans specs, difficile de vraiment se prononcer pour l'instant. Le design transparent de Nothing fait toujours son petit effet, sauf que le plastique va aussi devoir convaincre les acheteurs. Et puis soyons honnêtes : un casque à 159 euros d'une marque qui n'a sorti qu'un seul casque jusqu'ici, ça demande d'être testé avant de s'emballer. Perso, si l'ANC est là et que le son tient la route, ça peut être la bonne surprise de ce début d'année.
