Nothing prépare un casque bon marché à 159 euros

On en dit quoi ?



À 159 euros, Nothing a quelques billes à placer, face aux Sony WH-CH720N ou aux JBL Tune 770NC. Carl Pei l'a dit lui-même : pas de flagship en 2026, cap sur les petits budgets . C'est un choix assumé et pragmatique, parce que c'est dans cette gamme de prix que les volumes se font.



Mais bon, sans specs, difficile de vraiment se prononcer pour l'instant. Le design transparent de Nothing fait toujours son petit effet, sauf que le plastique va aussi devoir convaincre les acheteurs. Et puis soyons honnêtes : un casque à 159 euros d'une marque qui n'a sorti qu'un seul casque jusqu'ici, ça demande d'être testé avant de s'emballer. Perso, si l'ANC est là et que le son tient la route, ça peut être la bonne surprise de ce début d'année.