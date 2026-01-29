L'hécatombe continue, Il n'y aura pas de Nothing Phone 4 cette année
Par Vincent Lautier - Publié le
Le PDG de Nothing vient de le confirmer, il n'y aura pas de Nothing Phone 4 cette année. La marque préfère se concentrer sur le milieu de gamme avec le Phone 4a, et cherche à capitaliser encore un peu sur le Phone 3. C'est étonnant, mais ça n'est pas la première marque à lever le pied cette année.
La marque Nothing, que vous connaissez pour ses smartphones assez étonnants avec leurs designs transparents et leurs LED "Glyph", a donc décidé de ralentir le rythme. Son fondateur a confirmé que le Phone 4 n'arriverait pas en 2026, le Phone 3 restera le modèle haut de gamme de la marque pendant encore quelque temps.
La plupart des constructeurs sortent en général un flagship par an, mais Nothing décide donc de s'offrir une petite respiration, et de ne pas poursuivre le même rythme habituel, cassant de fait la course au renouvellement qui rythme le secteur en général.
Histoire de quand même sortir quelque chose, la marque prépare quand même un Phone 4a qui devrait débarquer assez rapidement, dans le courant de ce premier trimestre 2026 en tout cas. Ce modèle plutôt milieu de gamme embarquera un Snapdragon 7s Gen 4 et du stockage UFS 3.1. C'est tout ce qu'on sait, et on suppose que l'appareil vaudra aux alentours de 500-600 euros.
Ce choix de se concentrer sur le milieu de gamme ne sort pas de nulle part. C'est là que le plus gros des ventes est réalisé, et Nothing a besoin d'élargir sa base d'utilisateurs avant de remettre un pied dans le haut de gamme. Le Phone 2a qui était déjà positionné sur le milieu de gamme s'était d'ailleurs très bien vendu.
L'autre raison, c'est bien sûr le problème des prix de la mémoire, avec l'explosion de la demande à cause de l'intelligence artificielle. Les prix ont littéralement explosé (oui, boum), et tous les fabricants de smartphones en font les frais, mais les plus petits acteurs du marché encore plus, car ils n'ont pas pu sécuriser d'importants volumes en amont de l'augmentation des prix. Nothing anticipe une hausse des prix aux alentours de 30% sur les prochains modèles.
Le PDG, Carl Pei, comme c'est son habitude, a d'ailleurs été très clair à ce sujet : la question du prix a joué. Sortir un Phone 4 dans le contexte actuel aurait obligé la marque à sortir un produit bien trop cher, et la meilleure des choses à faire est d'attendre que le marché se stabilise avant de relancer un produit premium sur le marché.
Nothing marche sur des œufs. Contrairement à Asus qui fait carrément une pause totale sur l'année 2026, et qui ne sortira pas de nouveaux modèles, Nothing veut quand même sortir quelque chose de modeste et de vendable à un prix correct, tout en continuant à capitaliser sur le Phone 3. Reste à confirmer que les fans de la marque accepteront de patienter jusqu'en 2027, ou s'ils risquent de passer à une autre marque d'ici là.
