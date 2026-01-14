Carl Pei prévient : vos prochains smartphones vont coûter beaucoup plus cher

On en dit quoi ?



C'est quand même assez dingue de voir l'IA venir perturber le marché du smartphone à ce point. On a passé des années à râler contre les prix qui grimpaient alors que les composants coûtaient moins cher. Là, au moins, l'explication tient la route. Difficile de reprocher à Carl Pei sa franchise : plutôt que de sortir des téléphones au rabais, il assume l'augmentation. Reste à voir si les consommateurs suivront. Samsung et Apple ont verrouillé leurs stocks pour les deux prochaines années, donc côté premium, ça devrait tenir. Mais pour les marques alternatives qui ont bâti leur réputation sur le rapport qualité-prix, 2026 risque de piquer un peu.