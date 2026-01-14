Carl Pei prévient : vos prochains smartphones vont coûter beaucoup plus cher
Par Vincent Lautier - Publié le
Le CEO de Nothing alerte sur une flambée des prix inévitable en 2026. Selon lui, des composants mémoire qui coûtaient 20 dollars il y a un an pourraient dépasser les 100 dollars d'ici quelques mois. La faute à l'IA, qui aspire toute la production de puces pour alimenter ses datacenters. Les fabricants n'ont plus le choix : augmenter les prix ou rogner sur les specs.
Carl Pei n'y va pas par quatre chemins. Dans un long message publié sur X, le patron de Nothing tire la sonnette d'alarme : 2026 sera une année sans précédent pour l'électronique grand public. Pendant quinze ans, l'industrie du smartphone s'est reposée sur une règle simple : les composants deviennent moins chers avec le temps. Cette époque est terminée.
Le coupable ? Ou vous le répète tous les jours quasiment, la mémoire. Les puces DRAM et NAND qui équipent nos téléphones sont devenues une denrée rare. Selon les analystes, les prix de la DRAM pourraient grimper de 55 à 60% au premier trimestre 2026. Côté stockage, la mémoire flash a déjà bondi de 30 à 60% ces derniers mois. Carl Pei cite un exemple parlant : des modules qui coûtaient moins de 20 dollars il y a un an pourraient dépasser les 100 dollars d'ici la fin de l'année.
Pourquoi une telle flambée ? L'intelligence artificielle. Les géants comme Nvidia, Google ou Microsoft achètent des volumes colossaux de mémoire pour leurs datacenters. Ces infrastructures IA ont besoin de mémoire haute bande passante, et les fabricants ont réorienté leur production en conséquence. Résultat : les smartphones se retrouvent en concurrence directe avec les serveurs d'IA pour les mêmes composants.
Toute la production NAND de 2026 serait déjà vendue par avance aux datacenters. Micron a écoulé la quasi-totalité de sa production de mémoire HBM en précommande jusqu'en 2026. Pour la première fois, les smartphones ne sont plus prioritaires dans la chaîne d'approvisionnement.
Face à cette situation, les fabricants n'ont que deux options : augmenter leurs prix ou rogner sur les caractéristiques. Nothing a fait son choix. La marque prévient que ses smartphones lancés au premier trimestre 2026 seront plus chers. Carl Pei préfère assumer la hausse plutôt que dégrader l'expérience utilisateur.
Les marques d'entrée et de milieu de gamme sont les plus exposées. Xiaomi, Realme, Oppo ou Honor fonctionnent déjà avec des marges serrées. Le cabinet d'études américain IDC prévoit une hausse de 3 à 5% du prix moyen des smartphones dans un scénario optimiste, et jusqu'à 8% si la pénurie s'aggrave. Pour une petite marque comme Nothing, qui ne peut pas négocier les mêmes volumes qu'Apple ou Samsung, l'addition risque d'être encore plus salée.
C'est quand même assez dingue de voir l'IA venir perturber le marché du smartphone à ce point. On a passé des années à râler contre les prix qui grimpaient alors que les composants coûtaient moins cher. Là, au moins, l'explication tient la route. Difficile de reprocher à Carl Pei sa franchise : plutôt que de sortir des téléphones au rabais, il assume l'augmentation. Reste à voir si les consommateurs suivront. Samsung et Apple ont verrouillé leurs stocks pour les deux prochaines années, donc côté premium, ça devrait tenir. Mais pour les marques alternatives qui ont bâti leur réputation sur le rapport qualité-prix, 2026 risque de piquer un peu.
Une cassure après quinze ans de baisse
Carl Pei n'y va pas par quatre chemins. Dans un long message publié sur X, le patron de Nothing tire la sonnette d'alarme : 2026 sera une année sans précédent pour l'électronique grand public. Pendant quinze ans, l'industrie du smartphone s'est reposée sur une règle simple : les composants deviennent moins chers avec le temps. Cette époque est terminée.
Le coupable ? Ou vous le répète tous les jours quasiment, la mémoire. Les puces DRAM et NAND qui équipent nos téléphones sont devenues une denrée rare. Selon les analystes, les prix de la DRAM pourraient grimper de 55 à 60% au premier trimestre 2026. Côté stockage, la mémoire flash a déjà bondi de 30 à 60% ces derniers mois. Carl Pei cite un exemple parlant : des modules qui coûtaient moins de 20 dollars il y a un an pourraient dépasser les 100 dollars d'ici la fin de l'année.
L'IA aspire tout sur son passage
Pourquoi une telle flambée ? L'intelligence artificielle. Les géants comme Nvidia, Google ou Microsoft achètent des volumes colossaux de mémoire pour leurs datacenters. Ces infrastructures IA ont besoin de mémoire haute bande passante, et les fabricants ont réorienté leur production en conséquence. Résultat : les smartphones se retrouvent en concurrence directe avec les serveurs d'IA pour les mêmes composants.
Toute la production NAND de 2026 serait déjà vendue par avance aux datacenters. Micron a écoulé la quasi-totalité de sa production de mémoire HBM en précommande jusqu'en 2026. Pour la première fois, les smartphones ne sont plus prioritaires dans la chaîne d'approvisionnement.
Payer plus ou accepter moins
Face à cette situation, les fabricants n'ont que deux options : augmenter leurs prix ou rogner sur les caractéristiques. Nothing a fait son choix. La marque prévient que ses smartphones lancés au premier trimestre 2026 seront plus chers. Carl Pei préfère assumer la hausse plutôt que dégrader l'expérience utilisateur.
Les marques d'entrée et de milieu de gamme sont les plus exposées. Xiaomi, Realme, Oppo ou Honor fonctionnent déjà avec des marges serrées. Le cabinet d'études américain IDC prévoit une hausse de 3 à 5% du prix moyen des smartphones dans un scénario optimiste, et jusqu'à 8% si la pénurie s'aggrave. Pour une petite marque comme Nothing, qui ne peut pas négocier les mêmes volumes qu'Apple ou Samsung, l'addition risque d'être encore plus salée.
On en dit quoi ?
C'est quand même assez dingue de voir l'IA venir perturber le marché du smartphone à ce point. On a passé des années à râler contre les prix qui grimpaient alors que les composants coûtaient moins cher. Là, au moins, l'explication tient la route. Difficile de reprocher à Carl Pei sa franchise : plutôt que de sortir des téléphones au rabais, il assume l'augmentation. Reste à voir si les consommateurs suivront. Samsung et Apple ont verrouillé leurs stocks pour les deux prochaines années, donc côté premium, ça devrait tenir. Mais pour les marques alternatives qui ont bâti leur réputation sur le rapport qualité-prix, 2026 risque de piquer un peu.