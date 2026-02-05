Amazon brade la dernière barre de son Bose Ultra à son prix le plus bas : AirPlay 2 et Dolby Atmos !

Bose Smart Ultra Soundbar

racetrack

Un système évolutif

Bose propose ainsi. La nouvelle barre de son du constructeur reprend le design et une bonne partie de la fiche technique de son ainée lancée en septembre 2021 avec des mensurations de 5,8 x 104,5 x 10,7 cm pour un poids de 5,8kg sur la balance.La Smart Ultra Soundbar embarque un ensemble de sept haut-parleurs, dont deux orientés vers le haut pour le Dolby Atmos, quatre haut-parleurs(de forme ovale, rappelant les circuits de course aux US) en façade et un tweeter.et les technologies maison TrueSpace et PhaseGuide promettent des effets d'élévation renforcés pour le Dolby Atmos.Niveau connectique, la Smart Ultra Soundbar propose, et la compatibilité avec les assistants virtuels d'Amazon et de Google.Il sera également envisageable(Bass Module 500 et Surround Speakers)Il est aussi possible d’appairer un casque Bose via SimpleSync au sein de l’application Bose Music(ce qui peut s'avérer pratique pour certains utilisateurs).ce qui représente tout de même une ristourne de plus de 240 euros sur le prix officiel, et son meilleur tarif à ce jour.Si vous êtes fan de la marque,