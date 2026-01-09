Voilà une très bonne nouvelle si vous avez une ancienne enceinte Bose !
Par Vincent Lautier - Publié le
Bonne nouvelle si vous avez une ancienne enceinte Bose. Plutôt que de laisser ses enceintes connectées devenir des presse-papiers, Bose a décidé de publier la documentation de l'API SoundTouch. Une initiative qui permettra aux développeurs de créer des outils pour prolonger la vie de ces produits après l'arrêt du cloud prévu le 6 mai 2026.
En octobre 2025, Bose avait annoncé la fin du support cloud pour sa gamme SoundTouch, initialement prévue au 18 février 2026. La marque a finalement repoussé cette date au 6 mai 2026 pour laisser plus de temps aux utilisateurs. Mais surtout, Bose a pris une décision inhabituelle dans l'industrie : publier la documentation complète de son API pour que des développeurs indépendants puissent prendre le relais. La marque a déjà commencé à envoyer cette documentation par courrier à ses clients.
Après le 6 mai, les enceintes SoundTouch continueront de fonctionner en Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect et via les entrées auxiliaires. Le regroupement de plusieurs enceintes restera possible, tout comme le contrôle du volume et de la lecture depuis l'application. En revanche, les boutons de préréglages ne fonctionneront plus, et il ne sera plus possible de naviguer dans les services musicaux directement depuis l'app Bose. Les mises à jour de sécurité s'arrêteront également. Bose supprimera toutes les données d'utilisation liées à ces produits d'ici le 15 mai 2026.
L'initiative de Bose arrive sur un terrain déjà fertile. Plusieurs bibliothèques open source existent déjà sur GitHub, en Python, PHP et Node.js, pour contrôler les enceintes SoundTouch. Ces projets communautaires pourront désormais s'appuyer sur la documentation officielle pour développer des applications de remplacement. Certains développeurs envisagent déjà de connecter ces enceintes à des serveurs domestiques ou à des systèmes domotiques. La gamme SoundTouch, lancée entre 2013 et 2015 pourrait ainsi vivre une seconde jeunesse.
C'est suffisamment rare pour être salué : un fabricant qui choisit de prolonger la vie de ses produits plutôt que de pousser à l'achat de nouveaux modèles. Bose aurait pu se contenter d'envoyer un mail d'excuses et de proposer une réduction sur sa nouvelle gamme. Au lieu de ça, la marque donne les clés aux développeurs pour que ces enceintes restent utiles. On aimerait voir d'autres constructeurs s'en inspirer, en particulier dans le domaine des objets connectés où l'obsolescence programmée est devenue la norme.
