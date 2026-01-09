Voilà une très bonne nouvelle si vous avez une ancienne enceinte Bose !

On en dit quoi ?



C'est suffisamment rare pour être salué : un fabricant qui choisit de prolonger la vie de ses produits plutôt que de pousser à l'achat de nouveaux modèles. Bose aurait pu se contenter d'envoyer un mail d'excuses et de proposer une réduction sur sa nouvelle gamme. Au lieu de ça, la marque donne les clés aux développeurs pour que ces enceintes restent utiles. On aimerait voir d'autres constructeurs s'en inspirer, en particulier dans le domaine des objets connectés où l'obsolescence programmée est devenue la norme.