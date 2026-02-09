Bad Bunny en tête des streams après la mi-temps du Super Bowl LX

Qu'en penser ?



Avec cette édition du Super Bowl LX, Apple Music confirme que la mi-temps est devenue bien plus qu’un simple interlude sportif. C’est désormais un levier stratégique capable de propulser un artiste au sommet des classements mondiaux en quelques minutes. Pour Bad Bunny, déjà figure incontournable de la scène internationale, cette performance marque un nouveau pic — et rappelle que le Super Bowl reste l’une des scènes les plus puissantes de l’industrie musicale.