Bad Bunny en tête des streams après la mi-temps du Super Bowl LX
Par Laurence - Publié le
La mi-temps du Super Bowl LX restera comme l’un des moments musicaux les plus marquants de l’année. Hier, Bad Bunny est monté sur la scène du Levi’s Stadium, à Santa Clara, pour le Apple Music Super Bowl Halftime Show, accompagné de Lady Gaga et Ricky Martin. Un trio de prestige qui a immédiatement déclenché un raz-de-marée d’écoutes à l’échelle mondiale.
Selon les données communiquées par Apple, le nombre d’auditeurs simultanés de Bad Bunny a été multiplié par sept dans les minutes suivant la fin de la performance. Cette envolée spectaculaire confirme l’impact culturel et commercial intact du chanteur portoricain, déjà habitué aux records.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Juste après la mi-temps, les titres les plus écoutés de Bad Bunny ont été DtMF, BAILE INoLVIDABLE et Tití Me Preguntó. Les pays les plus actifs en streaming sont les États-Unis, le Mexique, le Canada, la Colombie et le Pérou, illustrant une popularité qui dépasse largement le public hispanophone.
Apple Music note également que BAILE INoLVIDABLE s’est hissé à la première place du classement Latin aux États-Unis, tout en entrant dans le top 10 de neuf grandes villes américaines. À Chicago et Houston, le titre a bondi respectivement de 50 et 71 places, un phénomène rare à ce niveau.
L’impact s’est également fait sentir sur Shazam, où les reconnaissances des titres de Bad Bunny ont augmenté mois après mois depuis novembre. Aux États-Unis, l’activité Shazam quotidienne a progressé de 8 % en janvier par rapport à décembre.
Le jour de la sortie de la bande-annonce officielle du Halftime Show, BAILE INoLVIDABLE a enregistré une hausse de 130 % des recherches sur Shazam. Le titre a même atteint la 30e place du classement Shazam américain, son meilleur résultat depuis février 2025. Côté radio, les diffusions mensuelles ont atteint leur plus haut niveau depuis l’été dernier, avec une progression de 13 % sur six mois.
L’événement ne s’est pas limité à la scène. La conférence de presse Apple Music précédant le Super Bowl, organisée avec Bad Bunny, est devenue la plus regardée de l’histoire du Super Bowl. En moins de 48 heures, elle a cumulé plus de 63 millions de vues, en additionnant le live, les replays et les extraits diffusés sur les réseaux sociaux. Ce succès souligne la stratégie d’Apple, qui transforme désormais le Halftime Show en expérience globale, mêlant musique, streaming et contenus éditoriaux exclusifs.
Au-delà du streaming musical, la performance de Bad Bunny s’est inscrite dans un contexte d’audience planétaire. Le Super Bowl LX a été suivi par plus de 120 millions de téléspectateurs aux États-Unis, selon les premières estimations, auxquels s’ajoutent des dizaines de millions de spectateurs à l’international via les diffuseurs partenaires et les plateformes numériques. La diffusion du Apple Music Super Bowl Halftime Show a ainsi touché un public mondial estimé à plus de 200 millions de personnes, confirmant le statut du spectacle de mi-temps comme l’un des événements culturels les plus regardés au monde.
Avec cette édition du Super Bowl LX, Apple Music confirme que la mi-temps est devenue bien plus qu’un simple interlude sportif. C’est désormais un levier stratégique capable de propulser un artiste au sommet des classements mondiaux en quelques minutes. Pour Bad Bunny, déjà figure incontournable de la scène internationale, cette performance marque un nouveau pic — et rappelle que le Super Bowl reste l’une des scènes les plus puissantes de l’industrie musicale.
Une audience mondiale instantanée
Un effet boule de neige sur Shazam et la radio
Une conférence de presse record
Qu'en penser ?
