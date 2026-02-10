Amazon brade la dernière barre de son Bose Ultra à son prix le plus bas : AirPlay 2 et Dolby Atmos !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Il est aujourd'hui possible d'obtenir une réduction importante sur la Bose Smart Ultra Soundbar, compatible AirPlay 2 et Dolby Atmos, permettant de profiter du meilleur prix depuis le lancement.
Bose propose ainsi la Smart Ultra Soundbar qui succéde à la Soundbar 900 au sein du catalogue. La nouvelle barre de son du constructeur reprend le design et une bonne partie de la fiche technique de son ainée lancée en septembre 2021 avec des mensurations de 5,8 x 104,5 x 10,7 cm pour un poids de 5,8kg sur la balance.
La Smart Ultra Soundbar embarque un ensemble de sept haut-parleurs, dont deux orientés vers le haut pour le Dolby Atmos, quatre haut-parleurs
Niveau connectique, la Smart Ultra Soundbar propose un port HDMI eARC, une entrée optique, du Bluetooth 5.0, du Wi-FI, AirPlay 2, et la compatibilité avec les assistants virtuels d'Amazon et de Google.
Il sera également envisageable d'ajouter des enceintes surround de la marque ainsi qu'un caisson de basse (Bass Module 500 et Surround Speakers) afin de créer un système plus complet.
Il est aussi possible d’appairer un casque Bose via SimpleSync au sein de l’application Bose Music avec des commandes de volume indépendantes offrent la possibilité de baisser ou de couper le son de la barre de son, tout en maintenant le volume du casque au niveau désiré (ce qui peut s'avérer pratique pour certains utilisateurs). La Smart Ultra Soundbar de Bose est proposée pour le Black Friday au tarif de 599 euros en Noir ou en Blanc, ce qui représente tout de même une ristourne de plus de 240 euros sur le prix officiel, et son meilleur tarif à ce jour.
Si vous êtes fan de la marque, les écouteurs Bose QuietComfort Ultra sont également proposés avec des belles réductions.
Bose Smart Ultra Soundbar
Bose propose ainsi la Smart Ultra Soundbar qui succéde à la Soundbar 900 au sein du catalogue. La nouvelle barre de son du constructeur reprend le design et une bonne partie de la fiche technique de son ainée lancée en septembre 2021 avec des mensurations de 5,8 x 104,5 x 10,7 cm pour un poids de 5,8kg sur la balance.
La Smart Ultra Soundbar embarque un ensemble de sept haut-parleurs, dont deux orientés vers le haut pour le Dolby Atmos, quatre haut-parleurs
racetrack(de forme ovale, rappelant les circuits de course aux US) en façade et un tweeter. Le nouveau mode Dialogue s'appuie sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour mettre en avant les voix et les technologies maison TrueSpace et PhaseGuide promettent des effets d'élévation renforcés pour le Dolby Atmos. La nouvelle venue sera également capable d'adapter le rendu à la pièce d'écoute grâce à la technologie Adaptiq.
Niveau connectique, la Smart Ultra Soundbar propose un port HDMI eARC, une entrée optique, du Bluetooth 5.0, du Wi-FI, AirPlay 2, et la compatibilité avec les assistants virtuels d'Amazon et de Google.
Un système évolutif
Il sera également envisageable d'ajouter des enceintes surround de la marque ainsi qu'un caisson de basse (Bass Module 500 et Surround Speakers) afin de créer un système plus complet.
Il est aussi possible d’appairer un casque Bose via SimpleSync au sein de l’application Bose Music avec des commandes de volume indépendantes offrent la possibilité de baisser ou de couper le son de la barre de son, tout en maintenant le volume du casque au niveau désiré (ce qui peut s'avérer pratique pour certains utilisateurs). La Smart Ultra Soundbar de Bose est proposée pour le Black Friday au tarif de 599 euros en Noir ou en Blanc, ce qui représente tout de même une ristourne de plus de 240 euros sur le prix officiel, et son meilleur tarif à ce jour.
Si vous êtes fan de la marque, les écouteurs Bose QuietComfort Ultra sont également proposés avec des belles réductions.