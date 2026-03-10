Les AirPods en promo dès 109€ : profitez du meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Les AirPods 4 déclinés en deux modèles sont désormais proposés en promotion chez les revendeurs, permettant de faire de belles économies par rapport aux tarifs pratiqués en Apple Store.
Les AirPods 4 reprennent en partie le design des AirPods 3 tout en apportant, selon Apple, un confort amélioré afin de s'adapter au mieux à la plupart des utilisateurs. Les AirPods 4 embarquent la puce H2, la plus avancée du constructeur (que l'on retrouve au sein des AirPods Pro 2), ainsi qu'une refonte de l'architecture interne et des haut-parleurs afin d'offrir un rendu optimisé, avec des basses plus profondes et mieux maîtrisées.
En sus de disposer de la puce H2 et d'un capteur de pression sur la tige, les AirPods 4 prennent en charge la réduction active du bruit ambiant (ANC), ce qui reste un challenge intéressant pour des semi-intra, avec un mode Transparence permettant de garder une oreille sur l'environnement, l'audio adaptatif, ainsi que l'audio spatial personnalisé.
Le boitier dispose d'un port USB-C, d'un haut-parleur intégré (permettant de le retrouver plus facilement avec l'App Localiser) et de la charge sans fil, compatible avec la norme Qi (ce qui permettra d'utiliser la plupart des tapis de charge) mais égaiement avec les chargeurs MagSafe, Qi2 (sans l'optimisation de la recharge et le placement du boitier grâce aux aimants), ainsi qu'avec le galet de charge des Apple Watch. Apple annonce également une autonomie de 30 heures avec le boitier de charge.
Les AirPods 4 sont disponibles en version standard lancée à 149 euros, et en version ANC (avec réduction active du bruit ambiant) au tarif hors promotion de 199 euros.
AirPods 4
Une évolution majeure ?
