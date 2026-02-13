Après iOS 26.3, voici une mise à jour surprise du firmware des AirPods Pro
Vingt-quatre après le lancement d’iOS 26.3, Apple déploie une nouvelle série de firmwares pour certains de ses derniers AirPods, continuant de se caler sur ses systèmes.
La nouvelle version porte le numéro de build 8B5034f. Elle est disponible uniquement pour les trois modèles suivants : AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4. Il s’agit du premier firmware bêta depuis la fin de l’année dernière pour ces écouteurs.
Pour rappel, les versions publiques actuelles diffèrent selon les modèles et disposent de trois numéros différents : build 8B34 (AirPods Pro 3), build 8B28 (AirPods Pro 2) et build 8B21 (AirPods 4). Mais Apple adopte parfois une numérotation distincte pour les firmwares bêta, ce qui semble être le cas ici.
Comme toujours, il n'est pas possible d’installer le firmware manuellement. Néanmoins, on peut forcer la chose si certaines conditions sont réunies. Ce n’est pas une garantie, mais c’est la méthode la plus efficace pour déclencher l’installation.
Apple ne détaille pas publiquement le contenu précis de ses firmwares bêta pour AirPods. Ces versions servent généralement à tester des optimisations de stabilité et de connexion, des améliorations de l’audio spatial, des ajustements de la réduction de bruit active, ou encore des fonctions liées aux futures versions d’iOS.
Il est également possible que cette bêta prépare le terrain pour des intégrations plus poussées avec les prochaines évolutions d’Apple Intelligence et de Siri (on l'espère) notamment sur les AirPods Pro 3. Pour l’instant, aucun changement visible majeur n’a été signalé. Comme souvent, ces versions intermédiaires visent surtout à corriger des bugs ou à préparer des fonctionnalités qui seront activées ultérieurement.
Un seul numéro pour trois modèles !
Comment forcer (un peu) la mise à jour
1. Garder les AirPods à proximité de votre iPhone, iPad ou Mac connecté au Wi-Fi.
2. Placer les AirPods dans leur boîtier et fermer le couvercle.
3. Brancher le boîtier sur une source d’alimentation.
4. Laisser au moins 30 minutes sans ouvrir le boîtier.
5. Ouvrir à nouveau pour forcer la reconnexion avec votre appareil.
6. Vérifier dans Réglages > AirPods > Version du firmware.
Quelles nouveautés ? Mystère...
