Surprise ! Apple dévoile les AirPods Max 2 avec la puce H2 et une réduction de bruit boostée

On en dit quoi ?



On ne va pas se mentir, c'est quand même la mise à jour que tout le monde attendait depuis le premier jour des AirPods Max, mais on n'y croyait plus. Le passage au H2 rattrape un retard qui devenait un peu gênant, surtout quand des AirPods Pro avaient plus de fonctions que le casque à presque 600 euros. La confirmation du lossless en filaire est aussi une bonne nouvelle pour les audiophiles, et les nouvelles fonctions comme la traduction en direct ou l'enregistrement studio donnent un peu plus de sens au tarif. On attend le prix français officiel, mais si Apple garde la même grille que pour le modèle précédent, on devrait tourner autour de 579 euros.