Surprise ! Apple dévoile les AirPods Max 2 avec la puce H2 et une réduction de bruit boostée
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple vient d'annoncer les AirPods Max 2, équipés cette fois de la puce H2 qui propulse déjà les AirPods Pro et les AirPods 4. Commandes dès le 25 mars, livraisons début avril, à partir de 549 dollars aux États-Unis.
C'est la mise à jour que beaucoup attendaient. Les premiers AirPods Max, sortis fin 2020, puis rafraîchis en 2024 avec un port USB-C et de nouvelles couleurs, étaient toujours restés sur la puce H1. Cette fois, le passage au H2 apporterait une réduction de bruit active 1,5 fois plus efficace que sur la génération précédente, et surtout une flopée de fonctions qui manquaient à l'appel : Adaptive Audio, Conversation Awareness, Voice Isolation, Siri par gestes de la tête, et la traduction en direct via Apple Intelligence.
Le mode Transparence a aussi été retravaillé selon la marque, avec un nouvel algorithme de traitement du signal, pour un rendu plus naturel des sons environnants.
Côté son, Apple a intégré un nouvel amplificateur à haute plage dynamique. La marque promet des basses plus précises, des médiums et aigus plus naturels, et une meilleure spatialisation des instruments en Audio Spatial. En branchant le câble USB-C fourni, les AirPods Max 2 gèrent l'audio lossless en 24 bits / 48 kHz, ce qui en fait selon Apple le seul casque qui permet de créer et mixer en Audio Spatial personnalisé avec suivi des mouvements de tête dans Logic Pro.
Pour les joueurs, la latence sans fil a été réduite, et le Game Mode sur iOS, macOS et iPadOS est plus réactif qu'avant. On a aussi droit à un enregistrement audio de qualité studio pour les créateurs et podcasteurs, ainsi qu'une télécommande pour l'appareil photo via la Digital Crown.
Les AirPods Max 2 sont proposés en minuit, lumière stellaire, orange, violet et bleu. Les commandes ouvrent le 25 mars sur l'Apple Store, avec des livraisons début avril. Le prix reste fixé à 549 dollars aux États-Unis, le même que le modèle précédent. Côté matériaux, Apple met en avant des terres rares 100 % recyclées dans les aimants, du polyester recyclé pour les coussinets, et un emballage entièrement en fibres. Trois mois d'Apple Music sont offerts pour tout achat.
On ne va pas se mentir, c'est quand même la mise à jour que tout le monde attendait depuis le premier jour des AirPods Max, mais on n'y croyait plus. Le passage au H2 rattrape un retard qui devenait un peu gênant, surtout quand des AirPods Pro avaient plus de fonctions que le casque à presque 600 euros. La confirmation du lossless en filaire est aussi une bonne nouvelle pour les audiophiles, et les nouvelles fonctions comme la traduction en direct ou l'enregistrement studio donnent un peu plus de sens au tarif. On attend le prix français officiel, mais si Apple garde la même grille que pour le modèle précédent, on devrait tourner autour de 579 euros.
La puce H2 arrive enfin sur les AirPods Max
C'est la mise à jour que beaucoup attendaient. Les premiers AirPods Max, sortis fin 2020, puis rafraîchis en 2024 avec un port USB-C et de nouvelles couleurs, étaient toujours restés sur la puce H1. Cette fois, le passage au H2 apporterait une réduction de bruit active 1,5 fois plus efficace que sur la génération précédente, et surtout une flopée de fonctions qui manquaient à l'appel : Adaptive Audio, Conversation Awareness, Voice Isolation, Siri par gestes de la tête, et la traduction en direct via Apple Intelligence.
Le mode Transparence a aussi été retravaillé selon la marque, avec un nouvel algorithme de traitement du signal, pour un rendu plus naturel des sons environnants.
Du lossless en filaire et un ampli retravaillé
Côté son, Apple a intégré un nouvel amplificateur à haute plage dynamique. La marque promet des basses plus précises, des médiums et aigus plus naturels, et une meilleure spatialisation des instruments en Audio Spatial. En branchant le câble USB-C fourni, les AirPods Max 2 gèrent l'audio lossless en 24 bits / 48 kHz, ce qui en fait selon Apple le seul casque qui permet de créer et mixer en Audio Spatial personnalisé avec suivi des mouvements de tête dans Logic Pro.
Pour les joueurs, la latence sans fil a été réduite, et le Game Mode sur iOS, macOS et iPadOS est plus réactif qu'avant. On a aussi droit à un enregistrement audio de qualité studio pour les créateurs et podcasteurs, ainsi qu'une télécommande pour l'appareil photo via la Digital Crown.
Cinq couleurs et un prix inchangé
Les AirPods Max 2 sont proposés en minuit, lumière stellaire, orange, violet et bleu. Les commandes ouvrent le 25 mars sur l'Apple Store, avec des livraisons début avril. Le prix reste fixé à 549 dollars aux États-Unis, le même que le modèle précédent. Côté matériaux, Apple met en avant des terres rares 100 % recyclées dans les aimants, du polyester recyclé pour les coussinets, et un emballage entièrement en fibres. Trois mois d'Apple Music sont offerts pour tout achat.
On en dit quoi ?
On ne va pas se mentir, c'est quand même la mise à jour que tout le monde attendait depuis le premier jour des AirPods Max, mais on n'y croyait plus. Le passage au H2 rattrape un retard qui devenait un peu gênant, surtout quand des AirPods Pro avaient plus de fonctions que le casque à presque 600 euros. La confirmation du lossless en filaire est aussi une bonne nouvelle pour les audiophiles, et les nouvelles fonctions comme la traduction en direct ou l'enregistrement studio donnent un peu plus de sens au tarif. On attend le prix français officiel, mais si Apple garde la même grille que pour le modèle précédent, on devrait tourner autour de 579 euros.