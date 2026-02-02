Le Sony WH-1000XM6 en promo à -15% : une vraie alternative aux AirPods Max !

Un design repensé et un ANC encore plus performant

Un casque haut de gamme

digne d’un studio d’enregistrement

Le Sony WH-1000XM6 est(ANC). Cette version embarque une nouvelle génération de puce dédiée à la réduction de bruit combinée à des algorithmes intelligents, pour plonger l’auditeur dans un silence quasi total, même dans les environnements les plus agités. À cela s’ajoute un design repensé : arceau plus large, revêtement en cuir vegan souple, charnières plus soignées, ainsi qu', largement de quoi tenir sur l'intégralité d'un vol long-courrier.Côté son, Sony ne fait pas les choses à moitié :, et revendique une restitution sonore fidèle—selon la marque. La fiche technique parler d'elle-même, latence ultra-faible, compatibilité LE Audio, connexion multipoint et passage automatique d’un appareil à un autre… on a un casque qui passe sans friction du mobile d'un Mac à un iPhone.Et comme souvent, c’est la promotion qui fait basculer le choix. Si vous attendiez le bon moment pour investir dans un casque haut de gamme,. Qualité sonore premium, réduction de bruit de pointe, confort haut de gamme. Le WH-1000XM6 saura devenir le compagnon idéal de vos trajets, sessions musicales ou moments de détente.