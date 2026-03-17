Les AirPods Max 2 dévoilent la date la sortie d’iOS 26.4
Par Laurence - Publié le
Apple vient de lever le voile sur la deuxième génération des AirPods Max, ses écouteurs haut de gamme à réduction de bruit. Mais au-delà des nouveautés matérielles, cette annonce permet aussi d’anticiper la date de sortie d’iOS 26.4, attendue dans les prochaines semaines.
Dans les mentions techniques accompagnant les AirPods Max 2, Apple précise que plusieurs nouvelles fonctionnalités nécessitent iOS 26.4, mais aussi iPadOS 26.4 et macOS Tahoe 26.4. Or, les nouveaux écouteurs doivent être disponibles début avril, avec des précommandes ouvertes dès le 25 mars. Cela signifie que la mise à jour iOS 26.4 devrait logiquement être déployée avant ou au tout début du mois d’avril, probablement dans la première semaine.
Actuellement en bêta 4 (contrairement à ses habitudes Apple n'a pas proposé de bêta 5 hier soir), la release candidate pourrait être diffusée très prochainement aux développeurs, Apple ayant probablement attendu l’officialisation des AirPods Max 2 pour intégrer certaines références dans le système.
Les AirPods Max 2 introduisent plusieurs nouveautés logicielles qui dépendent directement de cette mise à jour. Ces fonctionnalités nécessiteront non seulement iOS 26.4, mais aussi une mise à jour du firmware des écouteurs.
Parmi elles, on trouve Live Translation (pour traduire des conversations en temps réel), Adaptive Audio (qui ajuste automatiquement le son selon l’environnement), Conversation Awareness pour réduire le volume lors d’une discussion, le support du mot-clé Siri sans pression de bouton, Voice Isolation pour améliorer la qualité des appels et même de nouveaux contrôles via la Digital Crown, permettant d’utiliser les AirPods comme bouton de déclenchement pour l’appareil photo
Avec ces AirPods Max 2, Apple confirme une nouvelle fois sa stratégie : étroitement lier ses produits à ses mises à jour logicielles. Certaines fonctions clés ne seront accessibles qu’avec les dernières versions d’iOS, iPadOS ou macOS, renforçant l’intégration de l’écosystème… mais incitant aussi les utilisateurs à rester à jour.
Sauf surprise, iOS 26.4 devrait donc être disponible d’ici la fin mars ou tout début avril, juste à temps pour accompagner le lancement des nouveaux AirPods Max. Une mise à jour attendue, qui pourrait également apporter d’autres améliorations en parallèle, même si Apple reste pour l’instant discret sur les changements complets.
iOS 26.4 attendu début avril
Dans les mentions techniques accompagnant les AirPods Max 2, Apple précise que plusieurs nouvelles fonctionnalités nécessitent iOS 26.4, mais aussi iPadOS 26.4 et macOS Tahoe 26.4. Or, les nouveaux écouteurs doivent être disponibles début avril, avec des précommandes ouvertes dès le 25 mars. Cela signifie que la mise à jour iOS 26.4 devrait logiquement être déployée avant ou au tout début du mois d’avril, probablement dans la première semaine.
Actuellement en bêta 4 (contrairement à ses habitudes Apple n'a pas proposé de bêta 5 hier soir), la release candidate pourrait être diffusée très prochainement aux développeurs, Apple ayant probablement attendu l’officialisation des AirPods Max 2 pour intégrer certaines références dans le système.
Des fonctionnalités avancées liées à iOS 26.4
Les AirPods Max 2 introduisent plusieurs nouveautés logicielles qui dépendent directement de cette mise à jour. Ces fonctionnalités nécessiteront non seulement iOS 26.4, mais aussi une mise à jour du firmware des écouteurs.
Parmi elles, on trouve Live Translation (pour traduire des conversations en temps réel), Adaptive Audio (qui ajuste automatiquement le son selon l’environnement), Conversation Awareness pour réduire le volume lors d’une discussion, le support du mot-clé Siri sans pression de bouton, Voice Isolation pour améliorer la qualité des appels et même de nouveaux contrôles via la Digital Crown, permettant d’utiliser les AirPods comme bouton de déclenchement pour l’appareil photo
Qu'en penser ?
Avec ces AirPods Max 2, Apple confirme une nouvelle fois sa stratégie : étroitement lier ses produits à ses mises à jour logicielles. Certaines fonctions clés ne seront accessibles qu’avec les dernières versions d’iOS, iPadOS ou macOS, renforçant l’intégration de l’écosystème… mais incitant aussi les utilisateurs à rester à jour.
Sauf surprise, iOS 26.4 devrait donc être disponible d’ici la fin mars ou tout début avril, juste à temps pour accompagner le lancement des nouveaux AirPods Max. Une mise à jour attendue, qui pourrait également apporter d’autres améliorations en parallèle, même si Apple reste pour l’instant discret sur les changements complets.