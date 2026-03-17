Les AirPods Max 2 dévoilent la date la sortie d’iOS 26.4

Qu'en penser ?



Avec ces AirPods Max 2, Apple confirme une nouvelle fois sa stratégie : étroitement lier ses produits à ses mises à jour logicielles. Certaines fonctions clés ne seront accessibles qu’avec les dernières versions d’iOS, iPadOS ou macOS, renforçant l’intégration de l’écosystème… mais incitant aussi les utilisateurs à rester à jour.



Sauf surprise, iOS 26.4 devrait donc être disponible d’ici la fin mars ou tout début avril, juste à temps pour accompagner le lancement des nouveaux AirPods Max. Une mise à jour attendue, qui pourrait également apporter d’autres améliorations en parallèle, même si Apple reste pour l’instant discret sur les changements complets.