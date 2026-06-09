Les AirPods gagnent enfin un égaliseur

On en dit quoi ?



Honnêtement ? Il était temps. Cela fait presque dix ans que les AirPods existent et qu'on bricolait avec les réglages d'Apple Music pour gratter un peu de basses. Apple finit par combler un manque que tout le monde pointait, et c'est une bonne chose. Reste cette impression de minimum syndical : trois bandes, pas de profils, pas de mode avancé, et surtout une bonne moitié du parc installé laissé de côté. On aurait aimé un peu plus d'ambition pour une marque qui aime tant parler de qualité sonore.