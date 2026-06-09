Les AirPods gagnent enfin un égaliseur
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple a profité de la WWDC 2026 pour annoncer une fonction réclamée depuis longtemps : un égaliseur maison pour les AirPods. Trois bandes, basses, médiums et aigus, réglables directement dans les réglages d'iOS 27, avec un aperçu en direct. Tout le monde n'y aura pas droit, et les amateurs de réglages fins risquent de rester sur leur faim.
Apple a présenté la chose lors de la WWDC 2026, ouverte ce 9 juin à Cupertino. Pour la première fois, vous pourrez modifier la signature sonore de vos AirPods directement depuis les réglages de l'iPhone, sans passer par une application tierce ni par les préréglages d'Apple Music. Trois bandes seulement : les basses, les médiums et les aigus. Vous poussez un curseur, et un aperçu vous fait entendre le résultat en direct, avant de valider. La fonction arrivera cet automne avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, en même temps que les autres mises à jour du système.
Tout le monde n'est pas invité à la fête. D'après ce qu'Apple a montré, l'égaliseur visera les AirPods 4, avec ou sans réduction de bruit, les AirPods Pro 3 et les AirPods Max 2 passés en USB-C. En clair, si vos écouteurs datent d'avant septembre 2024, vous resterez sur la touche. Les AirPods Pro 2, pourtant encore vendus et très répandus, ne figurent pas dans la liste, ce qui va forcément agacer une bonne partie des utilisateurs. Apple en a aussi profité pour remanier tout le menu des AirPods dans les réglages, et pour ajouter aux Pro 3 la synchronisation de la fréquence cardiaque avec les machines de cardio compatibles GymKit.
Voilà où le bât blesse. Là où Sony, Bose ou Sennheiser proposent depuis des années des égaliseurs complets, parfois paramétriques, avec cinq bandes ou plus et des profils sauvegardés, Apple s'en tient à trois petits curseurs. C'est mieux que rien, et ça reste parfaitement lisible pour le grand public. Mais les oreilles exigeantes, celles qui voulaient sculpter une courbe précise, devront se contenter du strict minimum. L'égaliseur vient se poser par-dessus l'audio adaptatif, l'audio spatial personnalisé et la fonction qui baisse le volume quand vous parlez. Et il ne marche qu'avec des AirPods, évidemment, jamais avec un casque d'une autre marque branché sur l'iPhone.
Honnêtement ? Il était temps. Cela fait presque dix ans que les AirPods existent et qu'on bricolait avec les réglages d'Apple Music pour gratter un peu de basses. Apple finit par combler un manque que tout le monde pointait, et c'est une bonne chose. Reste cette impression de minimum syndical : trois bandes, pas de profils, pas de mode avancé, et surtout une bonne moitié du parc installé laissé de côté. On aurait aimé un peu plus d'ambition pour une marque qui aime tant parler de qualité sonore.
Un égaliseur intégré, sans appli tierce
Apple a présenté la chose lors de la WWDC 2026, ouverte ce 9 juin à Cupertino. Pour la première fois, vous pourrez modifier la signature sonore de vos AirPods directement depuis les réglages de l'iPhone, sans passer par une application tierce ni par les préréglages d'Apple Music. Trois bandes seulement : les basses, les médiums et les aigus. Vous poussez un curseur, et un aperçu vous fait entendre le résultat en direct, avant de valider. La fonction arrivera cet automne avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, en même temps que les autres mises à jour du système.
Quels AirPods sont concernés
Tout le monde n'est pas invité à la fête. D'après ce qu'Apple a montré, l'égaliseur visera les AirPods 4, avec ou sans réduction de bruit, les AirPods Pro 3 et les AirPods Max 2 passés en USB-C. En clair, si vos écouteurs datent d'avant septembre 2024, vous resterez sur la touche. Les AirPods Pro 2, pourtant encore vendus et très répandus, ne figurent pas dans la liste, ce qui va forcément agacer une bonne partie des utilisateurs. Apple en a aussi profité pour remanier tout le menu des AirPods dans les réglages, et pour ajouter aux Pro 3 la synchronisation de la fréquence cardiaque avec les machines de cardio compatibles GymKit.
Trois curseurs, et c'est tout
Voilà où le bât blesse. Là où Sony, Bose ou Sennheiser proposent depuis des années des égaliseurs complets, parfois paramétriques, avec cinq bandes ou plus et des profils sauvegardés, Apple s'en tient à trois petits curseurs. C'est mieux que rien, et ça reste parfaitement lisible pour le grand public. Mais les oreilles exigeantes, celles qui voulaient sculpter une courbe précise, devront se contenter du strict minimum. L'égaliseur vient se poser par-dessus l'audio adaptatif, l'audio spatial personnalisé et la fonction qui baisse le volume quand vous parlez. Et il ne marche qu'avec des AirPods, évidemment, jamais avec un casque d'une autre marque branché sur l'iPhone.
On en dit quoi ?
Honnêtement ? Il était temps. Cela fait presque dix ans que les AirPods existent et qu'on bricolait avec les réglages d'Apple Music pour gratter un peu de basses. Apple finit par combler un manque que tout le monde pointait, et c'est une bonne chose. Reste cette impression de minimum syndical : trois bandes, pas de profils, pas de mode avancé, et surtout une bonne moitié du parc installé laissé de côté. On aurait aimé un peu plus d'ambition pour une marque qui aime tant parler de qualité sonore.