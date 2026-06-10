iOS 27 : Apple déploie la bêta du firmware des AirPods avec les nouvelles fonctions
Par Laurence - Publié le
Un peu plus de vingt-quatre heures après la keynote d'ouverture de la WWDC 2026, Apple commence déjà à activer certaines nouveautés présentées sur scène. La firme vient en effet de publier une nouvelle version bêta du firmware des AirPods destinée aux développeurs, avec la prise en charge des nouvelles fonctions annoncées dans iOS 27.
Lors de sa conférence, Apple a dévoilé deux nouvelles fonctionnalités destinées aux AirPods : un égaliseur audio personnalisé ainsi qu'une intégration renforcée avec Apple GymKit pour améliorer l'expérience sportive.
Pour rappel, il s'agit de trois bandes, basses, médiums et aigus, réglables directement dans les réglages d'iOS 27, avec un aperçu en direct.
Ces nouveautés ne seront officiellement disponibles pour tous les utilisateurs qu'à l'automne, mais les développeurs peuvent déjà commencer à les tester. Pour cela, il est nécessaire de disposer à la fois de la bêta développeur d'iOS 27 et du nouveau firmware bêta publié par Apple.
La mise à jour est actuellement proposée pour les AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods 4. Comme souvent avec les versions de test, Apple réserve dans un premier temps l'accès aux développeurs afin qu'ils puissent vérifier la compatibilité de leurs applications et signaler d'éventuels problèmes avant le lancement public.
Depuis l'année dernière, Apple a largement simplifié la procédure. Les utilisateurs inscrits au programme développeur peuvent désormais activer directement les mises à jour bêta depuis les réglages de leurs AirPods dans l'application Réglages de l'iPhone.
Une nouvelle rubrique
Comme pour toute version bêta, cette mise à jour peut encore contenir des bugs, provoquer des dysfonctionnements ou affecter temporairement l'autonomie des écouteurs. Apple ne recommande pas son installation sur des appareils utilisés quotidiennement. La première bêta publique d'iOS 27 est attendue courant juillet et devrait être accompagnée d'une version plus stable du firmware des AirPods.
Même si les nouveautés annoncées pour les AirPods lors de cette WWDC restent relativement discrètes comparées aux évolutions majeures de Siri ou d'Apple Intelligence, elles montrent qu'Apple continue d'enrichir progressivement son écosystème audio. La simplification du programme bêta constitue également une bonne nouvelle pour les utilisateurs avancés, qui peuvent désormais tester les nouvelles fonctionnalités sans passer par des outils réservés aux développeurs professionnels.
LES NOUVELLES FONCTIONS AIRPODS ARRIVENT EN BÊTA
Lors de sa conférence, Apple a dévoilé deux nouvelles fonctionnalités destinées aux AirPods : un égaliseur audio personnalisé ainsi qu'une intégration renforcée avec Apple GymKit pour améliorer l'expérience sportive.
Pour rappel, il s'agit de trois bandes, basses, médiums et aigus, réglables directement dans les réglages d'iOS 27, avec un aperçu en direct.
Ces nouveautés ne seront officiellement disponibles pour tous les utilisateurs qu'à l'automne, mais les développeurs peuvent déjà commencer à les tester. Pour cela, il est nécessaire de disposer à la fois de la bêta développeur d'iOS 27 et du nouveau firmware bêta publié par Apple.
La mise à jour est actuellement proposée pour les AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods 4. Comme souvent avec les versions de test, Apple réserve dans un premier temps l'accès aux développeurs afin qu'ils puissent vérifier la compatibilité de leurs applications et signaler d'éventuels problèmes avant le lancement public.
UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE
Depuis l'année dernière, Apple a largement simplifié la procédure. Les utilisateurs inscrits au programme développeur peuvent désormais activer directement les mises à jour bêta depuis les réglages de leurs AirPods dans l'application Réglages de l'iPhone.
Une nouvelle rubrique
AirPods Beta Updatespermet d'activer ou de désactiver la réception des firmwares de test. Une fois l'option activée, la mise à jour s'installe automatiquement en arrière-plan.
Comme pour toute version bêta, cette mise à jour peut encore contenir des bugs, provoquer des dysfonctionnements ou affecter temporairement l'autonomie des écouteurs. Apple ne recommande pas son installation sur des appareils utilisés quotidiennement. La première bêta publique d'iOS 27 est attendue courant juillet et devrait être accompagnée d'une version plus stable du firmware des AirPods.
QU'EN PENSER ?
Même si les nouveautés annoncées pour les AirPods lors de cette WWDC restent relativement discrètes comparées aux évolutions majeures de Siri ou d'Apple Intelligence, elles montrent qu'Apple continue d'enrichir progressivement son écosystème audio. La simplification du programme bêta constitue également une bonne nouvelle pour les utilisateurs avancés, qui peuvent désormais tester les nouvelles fonctionnalités sans passer par des outils réservés aux développeurs professionnels.