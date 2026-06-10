iOS 27 : Apple déploie la bêta du firmware des AirPods avec les nouvelles fonctions

LES NOUVELLES FONCTIONS AIRPODS ARRIVENT EN BÊTA

UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE

AirPods Beta Updates

QU'EN PENSER ?



Même si les nouveautés annoncées pour les AirPods lors de cette WWDC restent relativement discrètes comparées aux évolutions majeures de Siri ou d'Apple Intelligence, elles montrent qu'Apple continue d'enrichir progressivement son écosystème audio. La simplification du programme bêta constitue également une bonne nouvelle pour les utilisateurs avancés, qui peuvent désormais tester les nouvelles fonctionnalités sans passer par des outils réservés aux développeurs professionnels.

Lors de sa conférence, Apple a dévoilé deux nouvelles fonctionnalités destinées aux AirPods : unainsi qu'une intégration renforcée avec Apple GymKit pour améliorer l'expérience sportive.Pour rappel, il s'agit de trois bandes, basses, médiums et aigus, réglables directement dans les réglages d'iOS 27, avec un aperçu en direct., mais les développeurs peuvent déjà commencer à les tester. Pour cela, il est nécessaire de disposer à la fois de la bêta développeur d'iOS 27 et du nouveau firmware bêta publié par Apple.La mise à jour est actuellement proposée pour. Comme souvent avec les versions de test, Apple réserve dans un premier temps l'accès aux développeurs afin qu'ils puissent vérifier la compatibilité de leurs applications et signaler d'éventuels problèmes avant le lancement public.Depuis l'année dernière,Les utilisateurs inscrits au programme développeur peuvent désormais activer directement les mises à jour bêta depuis les réglages de leurs AirPods dans l'application Réglages de l'iPhone.Une nouvelle rubriquepermet d'activer ou de désactiver la réception des firmwares de test.Comme pour toute version bêta,. Apple ne recommande pas son installation sur des appareils utilisés quotidiennement. La première bêta publique d'iOS 27 est attendue courant juillet et devrait être accompagnée d'une version plus stable du firmware des AirPods.