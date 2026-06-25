Creative XF1 : des enceintes de bureau Hi-Res bi-amplifiées de 72 W à 159,99 euros

On en dit quoi ?



Creative ne réinvente rien, mais ces XF1 misent juste là où il faut, sur une connectique généreuse et une app qui donne vraiment la main sur le son. À 159,99 euros, c'est un ticket raisonnable pour gagner en qualité d'écoute sans installer une chaîne. Reste que sur d'aussi petits woofers, le grave restera limité, et le vrai potentiel ne se libérera qu'avec le caisson, hélas vendu à part.