Creative XF1 : des enceintes de bureau Hi-Res bi-amplifiées de 72 W à 159,99 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Et oui, Creative est toujours là. La marque n'a jamais lâché l'audio, et la voilà qui revient sur le bureau avec les XF1, deux enceintes bi-amplifiées de 72 W RMS et doublement certifiées Hi-Res Audio, annoncées à 159,99 euros et attendues en Europe le 6 août. Un produit simple pour amélioter la sonorisation de votre bureau
Le vrai argument des XF1, ce n'est pas tant la puissance que les options de branchement. Vous pouvez les connecter en Bluetooth 6.0 avec le LDAC pour le sans-fil haute résolution, en USB-C jusqu'au 24 bits et 96 kHz depuis un ordinateur, ou à l'ancienne sur la prise jack 3,5 mm. Et si le grave vous manque un peu, une sortie est prévue pour y greffer un caisson de basses et passer en 2.1. Sous la coque, chaque enceinte associe un woofer de 3 pouces et un tweeter de trois quarts de pouce, avec une amplification dédiée et un contrôle DSP pour tenir l'équilibre quand vous montez le son, le tout couvrant de 55 Hz à 40 kHz.
Le réglage fin passe par l'application Creative Nexus, avec un égaliseur paramétrique à 10 bandes, une gestion de profils, et surtout plus de 120 préréglages tout faits répartis sur une vingtaine de genres musicaux et près d'une centaine de jeux. De quoi basculer en deux tapotements d'une courbe neutre pour le travail à un profil qui cogne un peu plus pour les parties du soir. Pour le reste, les XF1 sont sobres et compactes, proposées en noir ou en blanc, avec un support en liège amovible qui les incline vers vos oreilles. Chacune mesure 19 centimètres de haut pour 1,3 kilo.
À 159,99 euros, le tarif est très correct, mais le terrain est déjà occupé par Edifier, Kanto ou Audioengine.
Creative ne réinvente rien, mais ces XF1 misent juste là où il faut, sur une connectique généreuse et une app qui donne vraiment la main sur le son. À 159,99 euros, c'est un ticket raisonnable pour gagner en qualité d'écoute sans installer une chaîne. Reste que sur d'aussi petits woofers, le grave restera limité, et le vrai potentiel ne se libérera qu'avec le caisson, hélas vendu à part.
On ne peut plus simple
Le vrai argument des XF1, ce n'est pas tant la puissance que les options de branchement. Vous pouvez les connecter en Bluetooth 6.0 avec le LDAC pour le sans-fil haute résolution, en USB-C jusqu'au 24 bits et 96 kHz depuis un ordinateur, ou à l'ancienne sur la prise jack 3,5 mm. Et si le grave vous manque un peu, une sortie est prévue pour y greffer un caisson de basses et passer en 2.1. Sous la coque, chaque enceinte associe un woofer de 3 pouces et un tweeter de trois quarts de pouce, avec une amplification dédiée et un contrôle DSP pour tenir l'équilibre quand vous montez le son, le tout couvrant de 55 Hz à 40 kHz.
Une app pour l'accompagner
Le réglage fin passe par l'application Creative Nexus, avec un égaliseur paramétrique à 10 bandes, une gestion de profils, et surtout plus de 120 préréglages tout faits répartis sur une vingtaine de genres musicaux et près d'une centaine de jeux. De quoi basculer en deux tapotements d'une courbe neutre pour le travail à un profil qui cogne un peu plus pour les parties du soir. Pour le reste, les XF1 sont sobres et compactes, proposées en noir ou en blanc, avec un support en liège amovible qui les incline vers vos oreilles. Chacune mesure 19 centimètres de haut pour 1,3 kilo.
À 159,99 euros, le tarif est très correct, mais le terrain est déjà occupé par Edifier, Kanto ou Audioengine.
On en dit quoi ?
Creative ne réinvente rien, mais ces XF1 misent juste là où il faut, sur une connectique généreuse et une app qui donne vraiment la main sur le son. À 159,99 euros, c'est un ticket raisonnable pour gagner en qualité d'écoute sans installer une chaîne. Reste que sur d'aussi petits woofers, le grave restera limité, et le vrai potentiel ne se libérera qu'avec le caisson, hélas vendu à part.