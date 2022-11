Pebble Pro : des enceintes compactes, RGB, Bluetooth 5.3 et USB-C chez Creative

Pebble Pro : RGB, Bluetooth 5.3, USB-C

Une nouvelle référence dans la gamme Pebble

La nouvelle itération des enceintes de Creative répond au doux nom de Pebble Pro et conserve(l'enceinte gauche pèse 365 grammes, la droite 415 grammes), accueille des haut-parleurs de 2,25 pouces (revus et épaulés par un radiateur passif pour épaissir le registre des graves) inclinés à 45° afin d'être dirigés vers l'utilisateur lorsque les enceintes sont placées sur un bureau, des amplificateurs numériques, un éclairage RGB réglable depuis le bouton Volume (et proposant trois effets, Cycle, Pulsate ou Solo), tout en améliorant le rendu sonore (plus puissant et plus claire selon le constructeur, avec jusqu'à 3,5 fois plus de basses que la génération précédente V3). Les Pebble Pro(exigeant au minimum 5V/2A et complétée par une entrée auxiliaire en mini jack 3,5 mm, une entrée microphone en mini jack 3,5 mm et une sortie casque en mini jack 3,5 mm). Les deux enceintes sont reliées par un câble de 180 centimètre et la connections USB-C peut gérer simultanément l'audio et l'alimentation (la puissance maximum sera disponible via un port USB ou un adaptateur secteur délivrant 30W).Les Pebble de Creative ses distinguent par un design compact et sobre ainsi que par un rendu assez nettement supérieur à celui de la plupart des enceintes intégrées au sein des moniteurs ou ordinateurs portables. Elles s'intégreront donc facilement et avec discrétion (sauf avec éclairage RGB type sapin de Noël bien entendu) sur un bureau sans prendre la place de modèles plus imposants (et souvent, il faut bien le dire, plus performants). J'utilise personnellement les V3 pour un poste jeux vidéo/informatique dédié aux enfants, avec des performances plus que suffisantes. La gamme du constructeur comprend donc désormais cinq modèles avec. Il sera également envisageable d'opter pour les Pebble V1/V2/3 aux tarifs nettement plus contenus, ou encore pour les Pebble Plus dotées d'un caisson de basse.