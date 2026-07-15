Contraint par l'Europe, Apple va appairer les appareils rivaux aussi vite que ses AirPods

On en dit quoi ?



Voir Apple lâcher du lest sur son précieux appairage, puis les concurrents se chamailler sur la façon de le faire, c'est un joli résumé de la guerre d'influence qui secoue la tech. Au bout du compte, c'est surtout l'utilisateur européen qui y gagne, avec des accessoires enfin aussi simples à connecter, quelle que soit la marque.