Contraint par l'Europe, Apple va appairer les appareils rivaux aussi vite que ses AirPods
Par Vincent Lautier - Publié le
Sous la pression de Bruxelles, Apple s'apprête à offrir aux accessoires concurrents le fameux appairage express de ses AirPods. Approcher un casque, une montre ou des lunettes de son iPhone pour les jumeler d'un simple geste ne sera plus réservé à la marque, et l'accessoire sera même reconnu sur tous vos appareils Apple d'un coup. Le tout réservé à l'Europe, avec un déploiement visé pour 2027.
Jusqu'à présent, ce jumelage de proximité était le petit privilège des AirPods, qui se connectent en approchant simplement le boîtier de l'iPhone. Avec iOS 26.3, sorti en janvier, Apple a déjà commencé à ouvrir la porte, en laissant les accessoires tiers profiter de ce même geste et en autorisant des montres rivales à afficher les notifications de l'iPhone, une fonction longtemps gardée pour l'Apple Watch. La nouveauté du jour va plus loin, puisqu'un accessoire appairé une seule fois se retrouvera automatiquement reconnu sur tous les appareils liés à votre compte, sans devoir tout recommencer à chaque fois.
Cette générosité soudaine n'en est pas vraiment une. Apple agit parce que le DMA, la grande loi européenne sur les marchés numériques, l'oblige à traiter les accessoires des autres marques comme les siens. En cas de refus, l'addition serait salée, avec une amende pouvant grimper jusqu'à 10 pour cent du chiffre d'affaires mondial, ce qui représenterait des dizaines de milliards pour une entreprise de cette taille. La demande vient d'ailleurs de Meta, qui réclamait ce traitement dès octobre pour ses lunettes connectées et ses casques Quest.
Le plus cocasse, c'est que Meta conteste la méthode d'Apple. Le géant américain estime que la solution imposée l'obligerait à abandonner sa technologie Bluetooth habituelle rien qu'en Europe, tout en la gardant partout ailleurs, et demande donc à Apple de séparer les deux approches. Apple a refusé pour l'instant, en précisant qu'une extension de cette ouverture hors de l'Union européenne restait à l'étude. Le dossier en est à sa troisième phase, et le déploiement complet n'est pas attendu avant le printemps 2027.
Voir Apple lâcher du lest sur son précieux appairage, puis les concurrents se chamailler sur la façon de le faire, c'est un joli résumé de la guerre d'influence qui secoue la tech. Au bout du compte, c'est surtout l'utilisateur européen qui y gagne, avec des accessoires enfin aussi simples à connecter, quelle que soit la marque.
Un appairage magique enfin ouvert aux autres
Jusqu'à présent, ce jumelage de proximité était le petit privilège des AirPods, qui se connectent en approchant simplement le boîtier de l'iPhone. Avec iOS 26.3, sorti en janvier, Apple a déjà commencé à ouvrir la porte, en laissant les accessoires tiers profiter de ce même geste et en autorisant des montres rivales à afficher les notifications de l'iPhone, une fonction longtemps gardée pour l'Apple Watch. La nouveauté du jour va plus loin, puisqu'un accessoire appairé une seule fois se retrouvera automatiquement reconnu sur tous les appareils liés à votre compte, sans devoir tout recommencer à chaque fois.
Apple n'ouvre pas son jardin de gaieté de cœur
Cette générosité soudaine n'en est pas vraiment une. Apple agit parce que le DMA, la grande loi européenne sur les marchés numériques, l'oblige à traiter les accessoires des autres marques comme les siens. En cas de refus, l'addition serait salée, avec une amende pouvant grimper jusqu'à 10 pour cent du chiffre d'affaires mondial, ce qui représenterait des dizaines de milliards pour une entreprise de cette taille. La demande vient d'ailleurs de Meta, qui réclamait ce traitement dès octobre pour ses lunettes connectées et ses casques Quest.
Sauf que même les rivaux ne sont pas d'accord
Le plus cocasse, c'est que Meta conteste la méthode d'Apple. Le géant américain estime que la solution imposée l'obligerait à abandonner sa technologie Bluetooth habituelle rien qu'en Europe, tout en la gardant partout ailleurs, et demande donc à Apple de séparer les deux approches. Apple a refusé pour l'instant, en précisant qu'une extension de cette ouverture hors de l'Union européenne restait à l'étude. Le dossier en est à sa troisième phase, et le déploiement complet n'est pas attendu avant le printemps 2027.
On en dit quoi ?
Voir Apple lâcher du lest sur son précieux appairage, puis les concurrents se chamailler sur la façon de le faire, c'est un joli résumé de la guerre d'influence qui secoue la tech. Au bout du compte, c'est surtout l'utilisateur européen qui y gagne, avec des accessoires enfin aussi simples à connecter, quelle que soit la marque.